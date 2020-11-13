業餘高球球后張斯洋 簽約史丹福大學

張斯洋簽約加入史丹福大學高爾夫球校隊，她的父母張海濱、蔡莉欣喜落淚。（本報記者／攝影）

女子業餘高爾夫球世界排名第一的張斯洋（Rose Zhang），11日簽約加入史丹福大學 高爾夫球校隊，並感謝太平洋私立學校共同創辦人齊翰章及朱凱麗，對她在經濟及精神上的長期支持。張斯洋的父親為了成就女兒，辭去全職工作，每天當球僮和司機跟著女兒練球。他對女兒的表現感到欣喜並激動落淚。

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17歲的張斯洋在父親張海濱、母親蔡莉陪同下，11日在爾灣的太平洋私立學校簽約加入史丹福大學校隊；太平洋私立學校執行長朱凱麗，期許張斯洋繼續在高球 界發揮專長，更上層樓，進軍職業女子高球領域。

七年級起就讀太平洋私立學校的張斯洋，特別感謝該校在過去六年全力支持她完成學業，並設立基金會資助她參賽經費。她感謝父母不遺餘力裁培，讓她的美夢成真。

太平洋私立學校應屆畢業生張斯洋正式簽約加入史丹福大學，圖左起太平洋私立學校執行長朱凱麗、張斯洋、校長及創辦人齊翰章。（本報記者／攝影）

爸爸7年前辭職 陪女兒征戰各地

張斯洋坦承，去年為參加高球比賽總共缺課50幾天，但老師為她安排補課及補考，最後才能以4.6的GPA獲得史丹福大學全額獎學金。

七年前為培育女兒辭去全職工作的張海濱，每天跟著女兒練球，周末前往各地比賽，考慮家中只靠妻子賺錢，而比賽旅費高昂，總是儘量自己開車；張斯洋也練就了上車就睡、隨時養精蓄銳的本領。

記者會上欣喜落淚 場面溫馨感人

為培訓張斯洋適應在各種天候環境下打球，張海濱往往選在大熱天，或刮風下雨時，帶女兒到高球場練習。他也隨時提醒女兒在球場上保持平常心。看到女兒一路走來出色的表現，球僮爸爸在記者會上首度落下欣喜的淚水，場面溫馨感人。

張斯洋11歲時破格打入加州 最高級別豐田杯高爾夫球賽，隔年獲全美青少年高爾夫球賽12歲組冠軍。今年8月美國女子業餘錦標賽中，張斯洋左手腕受傷，在苦戰38洞之後，反敗為勝，成為115年來首位奪冠的華裔，抱回一座刻有歷屆冠軍名字的大獎杯。9月以業餘選手身分參加ANA職業女子錦標賽，獲第11名，使張斯洋世界業餘排名上升到第一名。