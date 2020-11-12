台灣飛安大略 星宇積極爭取

由長榮航空前董事長張國煒創立的星宇航空打算大展拳腳。（星宇航空圖）

台灣 飛安大略機場航線 又增加一條？根據台灣媒體報導，星宇航空計畫將在2022年運營台北桃園機場飛安大略等北美多條航線。但是針對此事，安大略機場11日表示新線路還未建立。

台灣媒體報導，由長榮航空前董事長張國煒創立的星宇航空，日前獲台灣交通部核可，獲准分配到從台北(桃園)飛美國一共15條航線航權，預計自2022年6月起營運。星宇航空證實此事，並表示隨著機隊引進規畫後續航線，將可能開航的路線先申請出來。不過屆時是否真的開航，還要看市場情況。預計航線包括台北(桃園)飛航洛杉磯、舊金山、關島、檀香山、西雅圖、聖荷西及安大略、紐約甘迺迪、紐約紐華克、華盛頓、休士頓、芝加哥、達拉斯、邁阿密及波士頓。

有南加民眾在臉書群組號召大家去星宇官網留言，讓其優先開通桃園到安大略的航線。住在聖蓋博谷東區的劉先生表示，東區華人人口日益增加，目前安大略機場只有華航一家，如果能進駐多一家台灣的航空公司，未來飛台灣會更方便，且機票價格因有競爭也會更具吸引力。他很希望星宇航空公司能優先考慮安大略航線，但也說疫情發展不可預測，且對航空業衝擊巨大，希望2022年能一切恢復如初。

住在河濱縣的儲先生則說，美國和台灣關係升溫，且南加聖蓋博谷東區和更東區的內陸華人比例增加，未來增加一條安大略航線的可能性很大。唯一要擔心的就是民眾何時才能開始正常旅行。

安大略機場發言人Steve Lambert，11日在回覆本報的電郵表示，很抱歉不能對此事作出評論，目前星宇的該條航線還沒有確立。

安大略機場現在只有中華航空的桃園飛安大略航線，但受疫情影響該航線目前暫時停飛。對於何時復航，華航11日表示，華航會持續關注疫情發展，關於華航安大略航線將會根據民眾的旅行需求，在適當時機恢復營運，但目前還未有復航的決策。