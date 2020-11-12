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無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

有些選舉舞弊的謠言太可笑

洛城新語

美國總統大選僵局難解，川普陣營在各州已有12起官司被法官駁回，主因在缺乏證據。華裔川普支持者「人少聲音大」，網上「川粉」聲音壓過「白粉」，支持川普隨人而定，卻須忠於事實，不要偏信、迷信，避免被造謠網站的謠言蠱惑，或許就不會太一廂情願，讓自己痛苦，甚至說川普落選，美國沒指望了。

從大選前迄今謠言滿天，一些人卻深信不疑，繼續傳播。譬如：一，指責中國印製大量已填好支持白登的選票海運來美，還配貨運卡車和工人在卸一箱箱印著「Emergency Democrat Votes」選票的照片。另一則消息則有十多輛大貨櫃拖車在卸文件，指明是川普的票正被運去埋起來，也配有貨櫃車搬文件照片，呼籲大家要瘋傳起來。

殊不知，美國各州縣選票格式不同，上面除了總統選舉，還有各州縣市公職候選人和公民複決提案。中國如何事先知道選票樣式，偽造印製？即使能印製，如何運送進各投票所？而銷毀十幾部貨櫃車載大量川普的票，是哪個投票所拿出的，怎可能有這麼多川普的票？既然是秘密的舞弊勾當，為何還印「民主黨緊急選票」，被拍照片？這種智商無下限、作假缺基本常識的謠言，包括華人知識分子和部分民運人士也在傳，讓人震驚。

二，支持川普、白登是個人權利，網上有人質疑黃川粉為什麼死心塌地，無視共和黨一些指控已破功。譬如賓州郵局32歲白男員工Richard Hopkins，指控分局長要求把4日遲到的選票蓋上3日的郵戳，以使當作有效票。他指證歷歷，共和黨如獲至寶，他成了「吹哨英雄」，鬧成全國新聞；共和黨一個募款網站還為他募集13萬多元，準備贈送給他打官司。

但郵政督察官員和聯調局(FBI)找他和分局長問話，這位老兄改口說，是他編造的謊話，他撤回先前的指控。分局長則指他之前曾違紀受多次懲處。這件鬧劇讓川粉很下不了台，13萬多捐款也不給他了。

三，共和黨至少12件官司被法官駁回後，川普指令司法部介入調查，要查亞利桑納州有不明的3000張郵寄選票，懷疑是作弊。結果是依該州法律，當地軍人派海外執勤仍有權投票。這些軍人選票被當成作弊，川營又得罪一批軍人和眷屬。

四，川粉瘋傳密西根州有1萬4000個死人投票，但抽查50個人的結果，其中37人的確死了，但沒有投票；五人活著投票了，另外八位活著的選民沒投票。

類似案例不勝枚舉，卻被傳得活靈活現。民主黨有沒有趁機搞鬼，可能有。但平實而論，美國選務向來不是完美無瑕，兩黨民選公職人員都不否認。今年1.5億選民投票，近1億人因疫情用通訊投票，前所未有。這麼大選務負擔沉重，投票資格、計票100%正確確實不可能，但指控有系統性大規模舞弊，對照選務人員兩黨都有，各投票所也有兩黨監票者，川普為什麼不指責他贏的各州有弊端？這種雙重標準難讓人信服。

我們不能袒護民主黨，贊成共和黨有權質疑，但須有證據。不能選輸了就質疑投票，只有我贏了，選舉才沒有作弊， 傷害民主制度公信力。川普這種邏輯，川粉難道也深信不疑？

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