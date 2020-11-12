蒙市「門匙」計畫熄燈 結束收容遊民

蒙市林肯酒店大廳。（本報檔案照）

今年4月加入州政府「門鑰匙」計畫，為遊民提供住所的蒙特利公園市（Monterey Park）兩家酒店，目前逐漸進入收尾工作；其中「小台北客棧」（Garvey Inn）已在9月結束遊民收容，林肯酒店（Lincoln Plaza Hotel）計畫在明年1月結束遊民收容工作。但在一周前，林肯酒店被爆有一名洛杉磯縣工作人員確診。

根據聯合車站住房服務（Union Station Housing Services），在林肯酒店工作的一位洛杉磯縣員工，約一周前確診新冠肺炎。目前酒店相關人員均處於隔離中。

林肯酒店今年4月開始加入加州「門鑰匙」（Project Roomkey）計畫，在疫情 中收納遊民，為他們暫時提供住所。

聯合車站住房服務發展交流部高級總監Dana Bean表示，根據對確診人員的追蹤，沒有發現與其密切接觸者。因為該員工為夜班工作人員。雖然這名確診人員沒有密切接觸其他人，但因酒店內住的都是脆弱人士，會特別小心對待。

據悉，林肯酒店在「門鑰匙」計畫剛開始時，每天容納約200人，而後因遊民逐漸被安置在永久住房，在酒店住的遊民人數減少，預計明年1月結束收納遊民的工作。

林肯酒店有關人士江先生說，確實在一周前有工作人員確診，但具體情況他不清楚，認為有人確診新冠在目前疫情未消下難免。據他了解，洛縣 工作人員正在緊密追蹤與確診者接觸的人，管理更嚴格，目前已暫停酒店遊民的向外安置工作，也暫時不再有新遊民入住。他認為洛縣在防疫工作上做的很好，管理十分嚴格。

另一家與江先生相關的旅館 「小台北客棧」，已於今年9月結束遊民收納，其後旅館做了重新裝修和徹底清潔，目前重新投入運營。江先生說，目前運營狀況良好。

江先生表示，據他估計，洛縣政府已經逐漸結束與酒店的遊民收納合作，不管是小旅館或大酒店。這幾個月洛縣主要是將收納進旅館的遊民做長期安排，有的被送往永久住所，有的被安排工作，有的在義工幫助下申請社會福利。這些遊民都有了合適去處，不是重新回到大街上。

此前在「小台北客棧」的部分遊民並被轉移到林肯酒店，目前林肯酒店約有100多名遊民居住。江先生說，這些遊民被安排的很好，不僅有一日三餐，還有醫師每隔一段時間來為他們做健康檢查。酒店內的工作人員也會定期做核酸檢測等防疫措施，管理很專業。

除了「門鑰匙」計畫，政府還推出「房鑰匙」計畫（Project Homekey），收購一些旅館作為長久遊民安置中心。江先生說，據他了解，蒙市目前還沒有一家旅館參與「房鑰匙」計畫，而且這些永久的遊民安置旅館大都在偏遠地區。