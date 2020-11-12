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愛迪生祭獎勵 買環保車可退1000元

記者鄭敖天／洛杉磯報導
在南加愛迪生電力公司（SCE）的清潔能源汽車網站上，加州人可以了解不同品牌的電動車的性能以及優惠方案。（SCE網站截圖）
在南加愛迪生電力公司（SCE）的清潔能源汽車網站上，加州人可以了解不同品牌的電動車的性能以及優惠方案。（SCE網站截圖）

南加愛迪生電力公司（SCE）指出，在2020年12月31日之前，購買清潔能源汽車（包括電動車和混動車）的居民，都可以參與「清潔能源獎勵計畫」，並獲得1000元退款。SCE華文發言人歐靜芸應本報要求，針對SCE在電動汽車購買優惠政策提供更多細節。

歐靜芸表示，此次退款政策優惠，包括購買新清潔能源汽車、和二手、三手清潔能源汽車的車主。車主只需登錄退款網站（https://evrebates.sce.com/），點擊Apply Now建立退款賬戶，並按要求填寫相關申請表，便可以獲得1000元退款。該退款可以與加州政府其它優惠政策一起使用。同時如果居民選擇購買日產電動汽車Leaf的話，還可以再享受額外6000元退款。

歐靜芸提醒，該退款截止日期為2020年12月31日。日產Leaf汽車優惠截止期則到2021年1月4日，或該款車售完為止。在2021年，加州政府和SCE都會推出新的清潔能源汽車購買優惠計畫。

在有關清潔能源汽車的配套設施上，歐靜芸表示在2020年，SCE已經完成充電站建設計畫「Charge Ready」的第一階段工程，在其服務範圍內安裝1800個充電站，其中絕大多數位於洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾縣。在已開始的第二階段工程，SCE將在南加新建3萬個充電站，滿足車主需求。

對於清潔能源汽車的優勢，歐靜芸表示清潔能源汽車可減少溫室氣體排放，提高社區空氣質量，節省汽車燃料和維護費用。清潔能源汽車在南加的充電費用，遠低於洛縣油價。同時，隨各汽車廠商在清潔能源領域加大投入，消費者可選擇清潔能源汽車車型也越來越多，滿足不同需要。

更多有關清潔能源汽車信息，請登錄愛迪生電力公司清潔能源汽車網頁（https://cars.sce.com/），了解不同的優惠方案。

日產推出的2020年款電動汽車Leaf。（維基百科）
日產推出的2020年款電動汽車Leaf。（維基百科）

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