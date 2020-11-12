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退伍軍人節 陳介飛少校籲華人多關心美國政事

記者鄭敖天／洛杉磯報導
從科威特服役歸國的海軍預備役少校陳介飛與家人合影。（陳介飛提供）
從科威特服役歸國的海軍預備役少校陳介飛與家人合影。（陳介飛提供）

南加各地11日紛紛展開許多紀念與慶祝退伍軍人節活動。華裔海軍預備役少校、聖安東尼山學院（Mt. San Antonio College）理事陳介飛11日說，從軍讓他鍛鍊出堅韌不拔的性格、適應特殊情況的能力。

陳介飛的父母1988年從台灣移民美國。他高中畢業後獲美國海軍預備役軍官團（ROTC）獎學金前往哈佛大學攻讀。曾在海軍情報部門服役八年，並在去年底派赴科威特服役一年執行任務。

針對美國社會有人認為，亞裔不願承擔社會責任的偏見，陳介飛表示這種看法是無稽之談。在美國陸軍史上得到勛章最多的單位，就是由日裔組成的442步兵團，此後也有無數亞裔在各領域為美國社會做出貢獻。

陳介飛表示，這種將亞裔當做 「外國人」的偏見，在美國社會一直存在。隨著美國和中國在國際上競爭加劇，華裔也無法避免要面對更多社會挑戰。他坦言，目前許多亞裔對自己出生國家的政經局勢，比對美國的政經局勢更關注，認為這不是積極的現象。他希望，越來越多的亞裔更參與美國社會事務，以行動消除美國社會對亞裔的誤解。

對於目前美國社會出現的政治分裂，陳介飛表示，在軍隊中沒看到過戰友間因政治問題產生爭吵，這與戰友們長時間朝夕相處有關。網絡和虛擬論壇並有將人與人之間的衝突放大的功能。如果人們能夠離開網絡，在現實中與自己的鄰居、朋友以及政見相異者面對面交談，並以此認識到對方與自己一樣同為常人，那麼美國的政治分裂就可以逐漸癒合。

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