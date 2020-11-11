洛杉磯市警察士氣低落 4成考慮離職

洛杉磯市局警察反恐演習。（本報檔案照）

據洛杉磯 市警察 局(LAPD)警察工會新發表的一項調查，在今年5月「黑人的命也是命 」（Black Lives Matter）組織的示威抗議和動盪期間，十分之九的警員感覺沒有得到局長摩爾（Michel Moore）的支持，認為他或其他指揮官沒有提供強有力的領導，近40％受訪警員表示正在考慮離職。

今年5月在明尼亞波利斯的警察殺死黑人佛洛伊德(George Floyd)之後，洛杉磯市爆發了抗議活動。在動亂期間，摩爾「順從」洛杉磯市的政客，「缺乏有組織的計畫」。警察工會說，許多警員指責局長向示威者屈服，摩爾應該辭職；近70％的受訪警察表示，市警局對抗議活動沒有準備好。

該項調查結果發布在警察工會「藍線紀事」通訊中，反映出在美國警務關鍵時刻，警員士氣低落。洛市警察工會官員表示，這應該使洛杉磯人民警惕，在暴力日益加劇之時洛市警局應該走什麼樣的道路。

今年５月洛杉磯市爆發抗議活動暴民焚燒警車。（本報檔案照）

警察工會主席拉利（Craig Lally）說，「調查發出的聲音很大也很清晰，警員對警局現在的發展方向有看法，很明顯，他們正渴望從局長和指揮部領導層那裡獲得領導。現在看起來，在這個城市的執法和公共安全似乎並不是首要任務。」他並說明，在該局的1萬多名警員中，有2700多人參加了調查。

摩爾局長在給警員的一份聲明中表達了和解的意願，並且承諾會「做得更好」。他寫道：「首先，我的意思是能聽到你們的聲音和看到你們，並將承諾將局長的工作做得更好。 第二，我向那些認為我的行為或言語不當的人們表示歉意。我從心底裡認為，每一個動作都是正確的選擇。 但是，有些事情我希望時光倒流再做一遍。」