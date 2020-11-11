我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

洛杉磯市警察士氣低落 4成考慮離職

【洛杉磯訊】
洛杉磯市局警察反恐演習。（本報檔案照）
洛杉磯市局警察反恐演習。（本報檔案照）

洛杉磯警察局(LAPD)警察工會新發表的一項調查，在今年5月「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）組織的示威抗議和動盪期間，十分之九的警員感覺沒有得到局長摩爾（Michel Moore）的支持，認為他或其他指揮官沒有提供強有力的領導，近40％受訪警員表示正在考慮離職。

今年5月在明尼亞波利斯的警察殺死黑人佛洛伊德(George Floyd)之後，洛杉磯市爆發了抗議活動。在動亂期間，摩爾「順從」洛杉磯市的政客，「缺乏有組織的計畫」。警察工會說，許多警員指責局長向示威者屈服，摩爾應該辭職；近70％的受訪警察表示，市警局對抗議活動沒有準備好。

該項調查結果發布在警察工會「藍線紀事」通訊中，反映出在美國警務關鍵時刻，警員士氣低落。洛市警察工會官員表示，這應該使洛杉磯人民警惕，在暴力日益加劇之時洛市警局應該走什麼樣的道路。

今年５月洛杉磯市爆發抗議活動暴民焚燒警車。（本報檔案照）
今年５月洛杉磯市爆發抗議活動暴民焚燒警車。（本報檔案照）

警察工會主席拉利（Craig Lally）說，「調查發出的聲音很大也很清晰，警員對警局現在的發展方向有看法，很明顯，他們正渴望從局長和指揮部領導層那裡獲得領導。現在看起來，在這個城市的執法和公共安全似乎並不是首要任務。」他並說明，在該局的1萬多名警員中，有2700多人參加了調查。

摩爾局長在給警員的一份聲明中表達了和解的意願，並且承諾會「做得更好」。他寫道：「首先，我的意思是能聽到你們的聲音和看到你們，並將承諾將局長的工作做得更好。 第二，我向那些認為我的行為或言語不當的人們表示歉意。我從心底裡認為，每一個動作都是正確的選擇。 但是，有些事情我希望時光倒流再做一遍。」

編輯推薦

警察 洛杉磯 黑人的命也是命

上一則

台灣防疫有成 南加僑界聲援加入世衛

下一則

橙縣共和黨有望奪兩席聯邦眾議員

延伸閱讀

白登勝選 紐約商家安心拆除門前木板

白登勝選 紐約商家安心拆除門前木板
洛市警察士氣低落 四成考慮離職 多數要警長辭職

洛市警察士氣低落 四成考慮離職 多數要警長辭職
費城開票結果：4項公投全過關

費城開票結果：4項公投全過關
費城開票結果：四項公投全過關

費城開票結果：四項公投全過關
白登賀錦麗爭議言論 他失言：窮人家孩子，跟白人孩子一樣聰明

白登賀錦麗爭議言論 他失言：窮人家孩子，跟白人孩子一樣聰明
洛縣警力戰術警戒 嚴防暴亂

洛縣警力戰術警戒 嚴防暴亂

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28
Juan Martinez（中）與弟弟妹妹一起，將母親埋葬。（ABC）

新冠奪走媽 他19歲要撫養六口之家

2020-11-03 13:43

賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高

2020-11-08 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點