台灣防疫有成 南加僑界聲援加入世衛

橙縣僑界聲援台灣加入世界衛生組織共同抗疫。（本報記者／攝影）

台灣 多年來積極爭取參與世界衛生組織(WHO)相關技術性會議及活動，2017年至2019年卻一直未能以觀察員身分出席世界衛生組織大會(WHA)。針對台灣未能獲邀，成為全球疾病防治及衛生安全維護的潛在缺口及漏洞，南加州台灣僑界發出聯合聲明，籲請支持台灣完整參與世衛 組織，實現全球零防疫 缺口，及WHO「健康是基本人權」的願景。

共同發起單位包括：大洛杉磯台灣會館、北美洲台灣人醫師協會南加州分會、北美洲台灣人醫師協會基金會、北美洲台灣人醫師協會基金會南加州分會、洛杉磯台美商會、北美洲台灣婦女會南加分會、台美公民協會洛杉磯分會、美國台灣人獅子會、南加州台灣旅館業同業公會、大洛杉磯旅館協會等31個僑團。

【聖塔安那市訊】

新冠疫情期間，台灣成功控制病毒擴散，並送出大量防疫裝備給美國醫療前線工作人員，卻一直無法進入世界衛生組織及大會，成為全球防疫缺口。橙縣僑界代表10日呼籲支持台灣加入世衛組織成為永久觀察員，維護島上2350萬人的健康權益。

北美洲台灣人醫師協會基金會董事長許正雄表示，為聲援台灣加入世衛，他曾四度前往日內瓦，在世衛大會會場前，穿著印有聲援台灣標語的上衣，爭取世界各國友人支持。今年因新冠疫情之故，世衛大會改以線上方式進行，作為防疫典範的台灣仍被排除在大會之外，令人對世界衛生組織罔顧台灣人民健康的作法十分不解。

柑縣台灣醫師及牙醫師公會創會會長楊熾勳說，新冠疫情爆發以來，人口相當於佛羅里達州的台灣，迄今只有573人確診、七人死亡，防疫成效有目共睹，台灣防疫經驗值得世界各國學習。

橙縣僑教中心主任蔣翼鵬指出，台灣迄今已送出超過1000萬個口罩及防護衣給美國醫療機構，除了個人防護裝備之外，還緊急輸出一批製作口罩的機器來美國，善盡作為國際社會一員的責任。

橙縣僑務委員許清松、台灣人公共事務會柑縣分會會長黃河芬、僑務諮詢委員林翠雲、僑務委員張珮鑾等人也紛紛在會中發言，表達他們如何運用世界各國友人的影響力，持續推動台灣加入世界衛生組織。