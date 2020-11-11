假日季腳步近 南加內陸公司急招人手

假日季臨近亞馬遜等公司在南加內陸急著招聘人手。（亞馬遜網站）

隨假日季臨近，南加州 內陸帝國商家開始急著尋找人手。雖然經歷疫情 衝擊，仍有不少公司發布招聘廣告，其中不乏全美著名網路銷售公司，有的還表示提供員工獎金。

Burlington Stores開缺400名

全美平價零售商Burlington Stores將在內陸招聘逾400名員工，工作地點在雷德蘭市（Redlands）和聖伯納汀諾市（San Bernardino）的三個發貨中心，並承諾提供員工獎金。這家總部在新澤西州的零售商，由於疫情網上業務量大增，繼續擴大內陸員工規模，且隨著購物旺季臨近，擴大招工形勢愈來愈急迫。

本次Burlington Stores在內陸招聘的職位包括，倉庫職員、主管，運輸及收貨員工，叉車駕駛、交管控制員、維護主管和庫存控制分析員等。時薪為16至18元，部分崗位有健康保險、401K、靈活輪班選擇及績效獎金等。

亞馬遜 也要招聘1500名員工

網路銷售巨擘亞馬遜公司河濱縣赫汝帕谷（Jurupa Valley）新開業發貨中心，招聘約1500名全職和兼職員工，時薪15元，並提供獎金。新發貨中心總面積60萬平方呎，主要提供送發包裹分揀業務。招工條件是18歲以上，具有高中或同等學歷。

9月間，亞馬遜宣布在內陸招聘4900名物流業員工。此前，已經在內陸標蒙市物流中心招聘近千職員。而該公司在加州地區的假日季計畫招聘約9萬1000人，全美招聘約10萬人。

亞馬遜發言人巴斯（Deborah Bass）表示，消費者的需要不斷增加，進入假日季更明顯，所以公司必須建立更多發貨中心滿足消費者需求。公司在內陸城市包括派里斯、利維多、芳塔那、河濱、標蒙及聖伯納汀諾等地，招聘的職位包括打包、運輸、物流等。

沃爾瑪、標的百貨也要招聘職員

其它全美著名公司包括沃爾瑪、標的百貨等，也都在接近假日季在內陸發貨中心招聘職員，有的還提供較高績效獎金激勵員工。