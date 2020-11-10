23萬新冠亡魂拖垮川普？

總統大選開票糾纏數日，在11月7日終於有了較明確的結果，當賓州開票結束，白登 赢了川普 3.45萬票，選舉人票數達到273票，內華達州也宣布白登贏川普2.57萬票，白登選舉人票增至279票。基本上白登當選已操勝算。

不服輸，情願（信用）破產的川普，一再推文要用法律訴訟贏得勝利，究諸實情，缺乏明顯舞弊證據，利用訴訟爭面子勝過裡子，很有可能只是曠日費時，徒增紛擾。

川普自稱獲得7034萬票，創下現任總統得票最高紀錄，對手白登一夜數州翻盤，讓他嚥不下紅海頓時變藍天這口氣，硬要採取法律行動，以郵寄票延遲不計為焦點，與美國投票習慣不符，勢難翻盤。

川普遲不鬆口敗選，或可稱之強勢「維權」，但以普選票相較，白登7400萬票，占50.5％，川普47.7％，要逆轉有其難度。況且友邦盟國已賀電紛至，間接承認白登將是白宮 新主人，川普猶未認清現實，只能說是自戀太深，矇蔽了雙眼。

回顧這場過程曲折，勝負起伏不斷的選戰，不難看出川普還真是一號人物；尤其群眾魅力更讓他始終有一群不離不棄的川粉，樂意為其搖旗吶喊。

在全美近千萬人確診，超過23萬人病故不利情況下，川粉不畏感染風險，出席造勢大會，忘情為其選戰壯聲勢，都是川普最可貴的政治資產，也是不易變心的堅實基本盤。

以普選票數觀察，川白相差300多萬張票，但從關鍵搖擺州比較，差距僅十餘萬張票，亦即誰能多爭取到關鍵州十餘萬張票，就取得進入白宮的門票。

川普如真重視防疫，主動關懷因疫家變的民眾，提出防疫對策，不必強勢排斥戴口罩，或可化阻力為助力，爭取到中間選民與郊區白人長者的選票，在選舉時會有加分效果；而基本盤根本不會因其鼓勵戴口罩而動搖，獲勝機率勢將大增。

事實上老天給了川普一次機會，就在他感染新冠肺炎時，「10月驚奇」已有了雛形，他當時如果反向操作，以感染者身分對此世紀病毒擺岀妥協姿態，承認此病毒無所不在，一定要防治。戴口罩、勤洗手、保持六呎社交距離，就能減少新冠上身，也不致背負抗疫無力的罪名，動搖選情。

可惜的是川普剛愎自用，不相信專家之言，硬要逞強，寧願塑造自己是英雄，又缺乏人道關懷與同理心，不願體會民眾染疫之苦，與病故家屬喪親之痛，只知顧盼自雄，自認全身脫疫是超人，蔑視疫情帶來的負面影響。

「君視民如草芥，民視君如寇讎」，川普在投票最後關頭遭到選民背棄，票不投給他，其來有自，怨不得人。最後還想用郵寄選票問題翻轉選情，很難得逞，只在總統大選歷史上徒留「願賭不服輸」的紀錄。