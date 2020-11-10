我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

23萬新冠亡魂拖垮川普？

洛城新語

總統大選開票糾纏數日，在11月7日終於有了較明確的結果，當賓州開票結束，白登赢了川普3.45萬票，選舉人票數達到273票，內華達州也宣布白登贏川普2.57萬票，白登選舉人票增至279票。基本上白登當選已操勝算。

不服輸，情願（信用）破產的川普，一再推文要用法律訴訟贏得勝利，究諸實情，缺乏明顯舞弊證據，利用訴訟爭面子勝過裡子，很有可能只是曠日費時，徒增紛擾。

川普自稱獲得7034萬票，創下現任總統得票最高紀錄，對手白登一夜數州翻盤，讓他嚥不下紅海頓時變藍天這口氣，硬要採取法律行動，以郵寄票延遲不計為焦點，與美國投票習慣不符，勢難翻盤。

川普遲不鬆口敗選，或可稱之強勢「維權」，但以普選票相較，白登7400萬票，占50.5％，川普47.7％，要逆轉有其難度。況且友邦盟國已賀電紛至，間接承認白登將是白宮新主人，川普猶未認清現實，只能說是自戀太深，矇蔽了雙眼。

回顧這場過程曲折，勝負起伏不斷的選戰，不難看出川普還真是一號人物；尤其群眾魅力更讓他始終有一群不離不棄的川粉，樂意為其搖旗吶喊。

在全美近千萬人確診，超過23萬人病故不利情況下，川粉不畏感染風險，出席造勢大會，忘情為其選戰壯聲勢，都是川普最可貴的政治資產，也是不易變心的堅實基本盤。

以普選票數觀察，川白相差300多萬張票，但從關鍵搖擺州比較，差距僅十餘萬張票，亦即誰能多爭取到關鍵州十餘萬張票，就取得進入白宮的門票。

川普如真重視防疫，主動關懷因疫家變的民眾，提出防疫對策，不必強勢排斥戴口罩，或可化阻力為助力，爭取到中間選民與郊區白人長者的選票，在選舉時會有加分效果；而基本盤根本不會因其鼓勵戴口罩而動搖，獲勝機率勢將大增。

事實上老天給了川普一次機會，就在他感染新冠肺炎時，「10月驚奇」已有了雛形，他當時如果反向操作，以感染者身分對此世紀病毒擺岀妥協姿態，承認此病毒無所不在，一定要防治。戴口罩、勤洗手、保持六呎社交距離，就能減少新冠上身，也不致背負抗疫無力的罪名，動搖選情。

可惜的是川普剛愎自用，不相信專家之言，硬要逞強，寧願塑造自己是英雄，又缺乏人道關懷與同理心，不願體會民眾染疫之苦，與病故家屬喪親之痛，只知顧盼自雄，自認全身脫疫是超人，蔑視疫情帶來的負面影響。

「君視民如草芥，民視君如寇讎」，川普在投票最後關頭遭到選民背棄，票不投給他，其來有自，怨不得人。最後還想用郵寄選票問題翻轉選情，很難得逞，只在總統大選歷史上徒留「願賭不服輸」的紀錄。

編輯推薦

川普 白登 白宮

上一則

陳燦培 獲頒最佳魔術獎

下一則

「危險邊緣」主持人崔貝克 生前贈洛杉磯62畝地

延伸閱讀

盟國如釋重負祝賀白登 背後藏深意

盟國如釋重負祝賀白登 背後藏深意
川普陣營「檢舉專線」變噩夢！選民惡作劇電話灌爆

川普陣營「檢舉專線」變噩夢！選民惡作劇電話灌爆
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
快撈錢！因川普記者會被嘲笑的「四季」趁勢賣T恤

快撈錢！因川普記者會被嘲笑的「四季」趁勢賣T恤
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
「川普敗選 但川普主義沒輸」川普餘溫 共和黨人兩看法

「川普敗選 但川普主義沒輸」川普餘溫 共和黨人兩看法

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派