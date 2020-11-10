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失業後再創業 華人變身亞馬遜店主

記者鄭敖天／洛杉磯報導
楊女士亞馬遜寵物用品店的「首席測試官」愛犬Jessie。(楊女士提供)
楊女士亞馬遜寵物用品店的「首席測試官」愛犬Jessie。(楊女士提供)

在新冠疫情衝擊下，南加州失業率一度超過1930年代的大蕭條時期。面對全面恢復仍有待時日的加州經濟，許多失業華人選擇自主創業，在險惡的經濟環境生存。來自菲律賓的楊女士，利用失業時間成功在亞馬遜上開店，從打工仔變身亞馬遜店主。

楊女士祖上為福建到菲律賓的移民，早年來美國求學，研究生畢業後在一初創公司擔任數據分析員。然而新冠疫情使其公司遭受嚴重打擊，被迫裁員求生，楊女士因此下崗。

楊女士表示，作為南洋華人的子女，自己從小就被教導要學會未雨綢繆。因此她在得知自己被裁員後並沒有慌張，在與公司談妥補償金後平靜離職。儘管如此，看到自己奮鬥多年的事業一下子歸零，還是有些惆悵。

在疫情初期的幾個月，楊女士暫時放假。隨著時間推移，她發現自己雖有失業金可領，但無所事事的生活不但消磨鬥志，也降低生活品質。於是她選擇亞馬遜創業，不僅是為解決經濟問題，也是一種精神上的自救。

楊女士表示，相比美國其它的在線購物網站，如Ebay、Target和亞米網等，亞馬遜售賣的商品種類更齊全，且顧客流量僅在北美就有5億人。同時亞馬遜物流體系也比其他購物網站更加先進。雖然亞馬遜的平台服務費高過其它網站，但楊女士認為其平台優勢足以抵消成本上漲。

楊女士選擇高檔寵物用品作為銷售產品，除了自己喜歡小貓小狗外，也因為美國各州都有頒布居家避疫令，人與寵物同居的時間大幅增長，寵物用品的需求只會有增無減。而且高檔寵物用具利潤高，主要客戶群也為經濟上穩定的中高收入群體，對於提高商品銷量益處大。

在隨後的兩個月裡，楊女士獨自完成了店面籌劃，尋找供應商以及完成店鋪註冊等一系列手續。而她的愛犬Jessie則擔任了許多寵物用品試樣的「首席測試官」。楊女士表示，雖然鼓勵在線創業，政府和亞馬遜公司在手續上精簡了許多，但整個過程依然有許多波折，其中尋找居家附近的儲貨點最為困難。

在排除萬難後，楊女士的店面終於在月前開張。第一個月的寵物用品銷量便超出預計，收入也逐漸與其失業前持平並有超過的趨勢。楊女士表示，雖然做亞馬遜店主比過去上班時要繁忙一些，但相比之前朝九晚五的日常工作，她很享受這種自我僱傭的自由生活。她計劃未來做一名全職的亞馬遜店主，並嘗試與東南亞的供貨商直接聯繫，減少平台使用成本。

楊女士最後表示，此次疫情對她是塞翁失馬、焉知非福的經歷。雖然失去了過去穩定的工作，但她也找到了改變生活方式的機會。她很期待自己未來店主的新生活。

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