我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

鄧金斯蟹季暫延 老饕再忍一忍

編譯組／綜合報導
灣區鄧金斯蟹季延後。(檔案照片)
灣區鄧金斯蟹季延後。(檔案照片)

今年是連續第二年，加州官員延後北加灣區的鄧金斯蟹季，以減少海岸漁釣線纏住鯨魚的可能。原定11月15日開始的鄧金斯蟹季，將至少延後至12月1日，屆時還會進行下一步評估。南加老饕們今年想吃鄧金斯蟹，還得等一等。

加州漁獵局局長波罕(Charlton Bonham)表示，雖然沒人想要延後捕撈季節，但必須減少纏線風險。漁船運作必須更靈活，以保護海洋中鯨魚和海龜。

在10月28日至29日對加州海岸進行航測中，加州漁獵局工作人員觀測到48頭座頭鯨(humpback whales)，另一艘航測船則目擊估計約有345頭座頭鯨。波罕表示，當鯨魚在未來幾周游出漁場，將會開啟捕蟹商業季節。

自2015年，除一次商業捕蟹季節之外，幾乎所有漁業季節都延誤。原因包括食用受到軟骨藻酸（Domoic acid）毒素汙染的螃蟹後可能引起不適，這情況破壞加州2015-2016年商業季節，並延誤其他幾年。2018年休閒捕蟹者也延後捕撈，但商業捕蟹未受影響。2019年，釣線對鯨魚危害導致捕蟹季延後數周。

波罕指出，毒素似乎不太會影響2020-2021捕蟹季，今年是第一次不用太過擔心軟骨藻酸，這是好消息。所有採樣都低於聯邦標準。

編輯推薦

加州 灣區 南加

上一則

比佛利山挺川 洛縣藍海一點「紅」

下一則

失業後再創業 華人變身亞馬遜店主

延伸閱讀

疫情朝不好方向發展 紐森預計重啟將迎更多限制

疫情朝不好方向發展 紐森預計重啟將迎更多限制
第3波疫情再起？灣區單日確診 8月來新高

第3波疫情再起？灣區單日確診 8月來新高
加州取消SAT 學子無奈外州趕考

加州取消SAT 學子無奈外州趕考
加州氣候異常 8-10月創最熱紀錄 專家：未來幾年可能持續

加州氣候異常 8-10月創最熱紀錄 專家：未來幾年可能持續
Google新冠暴露通知 加州擬擴大使用

Google新冠暴露通知 加州擬擴大使用
第16號提案被否決 大快人心

第16號提案被否決 大快人心

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派