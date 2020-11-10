鄧金斯蟹季暫延 老饕再忍一忍

灣區鄧金斯蟹季延後。(檔案照片)

今年是連續第二年，加州 官員延後北加灣區 的鄧金斯蟹季，以減少海岸漁釣線纏住鯨魚的可能。原定11月15日開始的鄧金斯蟹季，將至少延後至12月1日，屆時還會進行下一步評估。南加 老饕們今年想吃鄧金斯蟹，還得等一等。

加州漁獵局局長波罕(Charlton Bonham)表示，雖然沒人想要延後捕撈季節，但必須減少纏線風險。漁船運作必須更靈活，以保護海洋中鯨魚和海龜。

在10月28日至29日對加州海岸進行航測中，加州漁獵局工作人員觀測到48頭座頭鯨(humpback whales)，另一艘航測船則目擊估計約有345頭座頭鯨。波罕表示，當鯨魚在未來幾周游出漁場，將會開啟捕蟹商業季節。

自2015年，除一次商業捕蟹季節之外，幾乎所有漁業季節都延誤。原因包括食用受到軟骨藻酸（Domoic acid）毒素汙染的螃蟹後可能引起不適，這情況破壞加州2015-2016年商業季節，並延誤其他幾年。2018年休閒捕蟹者也延後捕撈，但商業捕蟹未受影響。2019年，釣線對鯨魚危害導致捕蟹季延後數周。

波罕指出，毒素似乎不太會影響2020-2021捕蟹季，今年是第一次不用太過擔心軟骨藻酸，這是好消息。所有採樣都低於聯邦標準。