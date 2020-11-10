比佛利山挺川 洛縣藍海一點「紅」

向來是民主黨鐵票區的洛杉磯 縣，卻有一個城市，過去四個月以來，每周都在市區主要道路上聚會，表達對川普 的支持。集會組織者、居民Shiva Bagheir表示，集會活動讓他們這樣的人，「從沉默的多數，變成大聲的獅子。」這裡正是全美最富裕的城市之--比佛利山 (Beverly Hills)，擁有全美最出名的郵區號碼90210。

根據洛杉磯時報針對選舉結果做的分析顯示，比佛利山兩個區域（均位於日落大道上，財富的代名詞），多為川普支持者，成為一片藍海中少數的紅點，這些地區被視為西洛杉磯自由派據點，也是洛縣最富有的區域之一。

住在比佛利山豪宅Trousdale Estates，平均房屋售價超過1500萬元，這次選舉中，該區大多數是川普的支持者。

從Trousdale Estates到洛杉磯鄉村俱樂部（Los Angeles Country Club），經過比佛利山莊酒店的地區，投票給川普的比例，為56%至44%。

當地居民Shane Steel說，川普對富人非常有利。居民David Shapiro說，由於川普的經濟和稅收政策，及對以色列的支持，他今年首次投票給川普。

來自該區猶太裔社區的Shapiro說，川普並不像許多人認為的那樣，與俄羅斯相處融洽，「他對國際關係有好處。」

但許多白登支持者，卻擔心不同的理念，鄰居可能會報復，或對在地商業造成影響，拒絕對此發表言論。