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遵守防疫規則下 商家推「得來速」過佳節

記者謝雨珊／洛杉磯報導
得來速（Drive Thru）節慶活動是時下最新潮的節日慶祝活動。（記者謝雨珊／攝影）
得來速（Drive Thru）節慶活動是時下最新潮的節日慶祝活動。（記者謝雨珊／攝影）

2020年受疫情影響，各種有趣節日活動都因疫情而取消。精明的商人順勢而為，在遵守防疫規則下推出新節目，其中得來速（Drive Thru）節慶活動最新潮，民眾只要坐在車上就能避開人群，享受過節氣氛。

往年萬聖節，孩子們可以走上大街討糖吃，也有許多人成群結伴壯膽闖鬼屋、一起刻南瓜、走玉米迷宮等，但今年這些活動均不被政府鼓勵。得來速體驗照顧到許多熱愛節日的人們，只要有一輛車，即可全程在車內體驗節日氛圍及樂趣。

以萬聖節為例，Netflix熱門美劇「怪奇物語」 (Stranger Things)與其他平台合作，在萬聖節至明年春天期間，打造獨一無二的「怪奇物語得來速特殊體驗」（Stranger things drive-in experience)。參與者只要開車穿梭在洛市中心Row DTLA的停車場，現場感受臨時演員用不同方式演出劇中情景。

參與者也可在暗黑停車場中，享受各種劇情場景的裝飾與燈光，演員聲音及音樂通過轎車音響傳遞，參與民眾多數有種「身陷其境」的感覺，沉浸式地體驗劇中的戰慄感。這種獨特節慶方式吸引不少年輕人，在「怪奇物語」劇情的加持下好評不斷。

沈同學在萬聖節當日自己開著車探究劇中世界，覺得十分新奇。她表示，大家各自開著車到場排隊，臨時演員在全場跑來跑去，大家不必擔心染疫，又能安心體驗劇中戰慄感，安全又好玩。她也提到，在正式進入劇中之前，主辦方暖心安排販賣小吃攤，讓參與者邊吃邊體驗。過程中邊聽著收音機音響，邊看著演員賣力演出，有些演員隨機在車窗旁嚇人，讓沈同學一度以為自己就是主角之一。

類似體驗不僅止於萬聖節。年底假期即將到來，不少娛樂業者都轉往「得來速體驗」發展，尤其聖誕節有各種不同的燈光秀，部分人士老早搶好各大得來速燈光秀體驗活動入場票，期待與家人在車上共同慶祝與過往不同的聖誕節。

Netflix熱門美劇「怪奇物語 (Stranger Things)」與其他平台...
Netflix熱門美劇「怪奇物語 (Stranger Things)」與其他平台合作，在萬聖節至明年春天期間，打造獨一無二的「怪奇物語得來速特殊體驗」。（記者謝雨珊／攝影）

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