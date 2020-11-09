洛市警局裁員 社區巡邏成核心任務

洛杉磯 時報報導，在新的財政限制下，洛杉磯市警局在接下來幾個月，將進行裁員 、縮小其特種部門（specialized units）規模，停止派警員到交通擦撞現場、處理非重要意外事件，將重點放在巡邏與社區參與。

儘管尚無並無具體數字，但據悉縮減的特種部門人力，包括直升機警隊、搶劫殺人組、幫派組、緝毒組、霹靂小組等專業單位。警局也會減少各分局對公眾開放的時間，削減在威尼斯與好萊塢等熱門景點的警力，停止派警員參與遊民問題處理小組。

警局將調動234名警力，重返巡邏崗位。一些車禍事故或輕傷事故者改為線上提報。洛杉磯市警局長摩爾（Michel Moore）說：「我們必須分擔許多責任。」

洛市議會在今夏大規模抗議行動與疫情下，削減市警局1億5000萬元預算 ，警局為保護核心巡邏任務，擴展社區安全合作，減少上述的警力部署。隨著財務危機加劇，相關資金都將有進一步危機。

與此同時，洛杉磯市兇殺和槍擊案飆升至十年來紀錄，與去年相比，今年兇案增長25%，該市自2009年以來，今年首次被殺害人數超過300。

摩爾說，1億5000萬元預算刪減是歷史性的，但遠未達到激進主義者的巨大要求。然警局仍削減350個職位，未來幾個月，更多文職人員將失業。

他強調，這些人員將提早退休，這意味著是「真正裁員」。因此他要求各部門提出上述消減計畫。

警察工會主席Craig Lally說，他們計畫與摩爾合作，確保對裁員或調動是在公平、透明方式進行，但他認為此情況是「災難」，特別是發生在洛市有著安全疑慮時。

摩爾希望城市21個分局的警力能充分運用資源，進行最緊迫的公共安全需求的反應。(相關報導見B3頁)