我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

洛市警局裁員 社區巡邏成核心任務

編譯組／綜合報導

洛杉磯時報報導，在新的財政限制下，洛杉磯市警局在接下來幾個月，將進行裁員、縮小其特種部門（specialized units）規模，停止派警員到交通擦撞現場、處理非重要意外事件，將重點放在巡邏與社區參與。

儘管尚無並無具體數字，但據悉縮減的特種部門人力，包括直升機警隊、搶劫殺人組、幫派組、緝毒組、霹靂小組等專業單位。警局也會減少各分局對公眾開放的時間，削減在威尼斯與好萊塢等熱門景點的警力，停止派警員參與遊民問題處理小組。

警局將調動234名警力，重返巡邏崗位。一些車禍事故或輕傷事故者改為線上提報。洛杉磯市警局長摩爾（Michel Moore）說：「我們必須分擔許多責任。」

洛市議會在今夏大規模抗議行動與疫情下，削減市警局1億5000萬元預算，警局為保護核心巡邏任務，擴展社區安全合作，減少上述的警力部署。隨著財務危機加劇，相關資金都將有進一步危機。

與此同時，洛杉磯市兇殺和槍擊案飆升至十年來紀錄，與去年相比，今年兇案增長25%，該市自2009年以來，今年首次被殺害人數超過300。

摩爾說，1億5000萬元預算刪減是歷史性的，但遠未達到激進主義者的巨大要求。然警局仍削減350個職位，未來幾個月，更多文職人員將失業。

他強調，這些人員將提早退休，這意味著是「真正裁員」。因此他要求各部門提出上述消減計畫。

警察工會主席Craig Lally說，他們計畫與摩爾合作，確保對裁員或調動是在公平、透明方式進行，但他認為此情況是「災難」，特別是發生在洛市有著安全疑慮時。

摩爾希望城市21個分局的警力能充分運用資源，進行最緊迫的公共安全需求的反應。(相關報導見B3頁)

編輯推薦

洛杉磯 裁員 預算

上一則

台灣防疫爭取入WHO 南加僑界不同見解

下一則

洛縣疫情明顯反彈 群聚是主因

延伸閱讀

賀白登當選 洛市大遊行

賀白登當選 洛市大遊行
洛市多地遊行慶祝白登當選

洛市多地遊行慶祝白登當選
世界晚報／秋冬疫情復燃 新一波裁員風暴將至？

世界晚報／秋冬疫情復燃 新一波裁員風暴將至？
「黑命貴」洛市集會慶祝雷西落選被警察驅散

「黑命貴」洛市集會慶祝雷西落選被警察驅散
洛市中心大火 109消防員馳援

洛市中心大火 109消防員馳援
疫情衝擊 佛州迪士尼世界續裁員逾萬人

疫情衝擊 佛州迪士尼世界續裁員逾萬人

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28
Juan Martinez（中）與弟弟妹妹一起，將母親埋葬。（ABC）

新冠奪走媽 他19歲要撫養六口之家

2020-11-03 13:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸