台灣防疫爭取入WHO 南加僑界不同見解

中華民國外交部8日在洛杉磯時報刊登「台灣模式」防疫成果大幅廣告「Taiwan Can Help」，希望爭取國際社會關注，推動台灣成為世衛組織觀察員。（洛杉磯時報）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處8日在洛杉磯時報（Los Angeles Times）A套底頁，刊登中華民國外交部「台灣 模式」新冠防疫 成果的大幅廣告「Taiwan Can Help」，展現台灣防疫成果的同時，希望爭取國際社會關注和推動台灣參加世界衛生組織（WHO ）。南加州藍綠陣營對此有不同看法。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處8日指出，當天洛時報的彩色廣告，是外交部「台灣模式」防疫成果廣告。在全世界第二波疫情再起，WHA復會在即之際，希望國際社會在肯定台灣防疫成效，重視台灣被排除在世界衛生組織之外，乃不公不義之事，無助全球共同防疫。

大洛杉磯台灣會館執行長、北美洲台灣人醫師協會前總會長林榮松醫師認爲，目前是最近幾年台灣申請成爲WHO觀察員情況最好的時候，台灣在疫情中的表現，說明有能力保護國民健康安全，且有能力幫助別的國家，台灣不是去索取，而是能夠貢獻。

台灣今年1月21日確認出現首位新冠病毒患者，WHO次日召開緊急會議商討全球疫情，台灣成為唯一有移入個案而未獲邀請的地區。

林榮松表示，WHO作爲聯合國旗下組織，只能以國家作為單位加入，台灣要成爲WHO中成員，難度很大，「但目前台灣爭取觀察員身分，目前已有七國成爲觀察員，而且門檻很低，很多情況下WHO秘書長就可以個人身分聘請參加，且得到包括美國在内的很多國家支持，但遺憾的是WHO秘書長站在少數反對者（國）的一邊」。

從1997年至今先後五度代表台美人參加WHO會議，林榮松表示，20多年前台灣首次爭取WHO觀察員資格時，WHO沒有什麽政治味道。但現在已遠遠超出單純的醫療保健問題，加入太多政治元素，讓人無奈。不過他希望台灣外交部的堅持，最終能讓台灣在世界的能見度增加。

一個名為Taiwancanhelp.com的網站，也同時配合推動外灣區外交部行動。該英文網站開門見山表示「這是隔離的時間，但我們選擇團結」，網站突顯數月來台灣一直保持學校正常上課，商業正常開門，民眾戴口罩，保持人群距離，台灣感染人數一直控制在500人以下。同時，台灣先後向美國和歐洲及其他國家捐贈1600萬只醫用口罩，幫助全球抗疫。

全美台灣同鄉聯誼會總召集人吳程遠則認為，美國大選結果出爐後，外交部在洛杉磯時報刊載全版廣告，是因應明年7月美國將不會退出世衛組織 WHO的「川（普）規白（登）不隨」。他認爲，加入世衛不僅是專業議題，也關乎政治角力。蔡政府過度挺川普的立場，白登就任後對台灣加入國際組織的態度是否會「川規白隨」，仍是問號。今年初民進黨從總統府到綠營網軍，對世衛秘書長譚德賽全面出征，造成國際形象難以修補的傷害，也讓台灣未來加入世衛的路上雪上加霜。

吳程遠表示，蔡政府或許想藉美媒宣傳台灣防疫成果，四處贈送口罩作大外宣，但不切實際的造勢，對於加入WHO並非正辦。當世界各國競相研發疫苗，爭取診斷確診人數時，台灣卻因地方政府舉辦萬人血清檢驗，衛福部出動政風單位打壓查辦。且台灣不斷出現輸出確診病例，恐怕只是讓外交部大筆外宣的廣告預算打水漂。