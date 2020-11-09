「恩公」檢察長來了 警民當心

2020年南加州 最重要的一場選舉，應該是洛杉磯縣現任檢察長雷西(Jackie Lacey)，被挑戰者賈斯康(George Gascón)擊敗，代表全美進步派(Progressive)勢力進駐南加，擁有1000萬人口的洛縣 各警察機關執法方式、檢方起訴罪犯的標準，都將面臨「改革」，警方與民眾都應提高警覺，未來偷盜罪犯可能繼續猖狂。

賈斯康的勝選不是個案，而是全美因為佛洛依德遭警虐殺案與數起類似事件，掀起「黑人的命也是命」(BLM) 示威抗議浪潮下，民主黨與進步派人士在各地串聯，幫助進步派人士費城、芝加哥、聖路易等地區檢察長當選，而洛縣又是全美最大的地區檢察長轄區，賈斯康擊敗雷西尤其具有指標意義。

每個政治人物競選時都承諾要進行改革，包括在任八年後被趕下台的雷西在內。賈斯康在發表勝選演時說，接下來是責任與改革的開始。按照賈斯康的政見，以及過去他在舊金山地區檢察長任內的作為，他將會對非暴力與嗑藥嫌犯、患有精神病的嫌犯，採取替代性作法，不將他們送進監牢。

預料賈斯康也會重啟調查數件過去雷西任內，拒絕起訴的警察使用致命武力案件。這是否會使未來各城市警方執法的態度，轉趨消極與被動，值得觀察。雷西競選時，大多數政治捐款來自洛縣地區的警察工會。賈斯康的捐款則多半來自北加矽谷千萬富豪。很明顯地，雖然賈斯康是警員出身，但與警方非常不對盤。

與此同時，洛縣選民11月3日通過洛縣J提案，加州選民則否決第20號提案。前者將減少洛縣警局預算 ，移作改善族裔不公正、取代監禁的計畫；後者則是確認維持47號提案(Proposition 47)的作法，即價值在950元以下的財產犯罪不用坐牢，若干寬大的假釋條件也繼續實施。這些都是加州進步派人士額手稱慶的公投勝利，也是對賈斯康上任後極有利的執法依據。

在大選之前，洛杉磯市警局(LAPD)已被洛市議會大幅刪減預算1.5億元。洛杉磯學區警局(LASPD)則被學區教委會裁掉三分之一預算，65名警員因此遭解雇。洛縣警局(LASD)局長維拉紐瓦，則因預算被裁、如何處置過度使用武力警員，與縣政委員會徹底翻臉，被要求下台。

在大選之後，先開第一槍的是洛市警局，為因應預算裁減，宣布不再派警員處理非重罪的肇事逃逸車禍案、非重大的車禍案，並且將減少霹靂小組、幫派、毒品、搶劫等專案組的員警人數，各地分局只在週間受理民眾上門報案等。

再次提醒大家，賈斯康正是2014年加州第47號提案的發起人和起草者，這個提案被許多有切身之痛的選民，認為是惡名昭彰的爛法律，當年化名為「安全鄰者與學校法案」(Safe Neighborhoods and Schools Act)，獲得59%選民支持。但等到一年後，許多民眾才恍然大悟，覺得受騙上當。

可以肯定的是，未來那些偷盜價值950元以下財產的罪犯，仍然可以逍遙法外，繼續使用免坐牢的司法特權門票，因為這些罪犯的「恩公」賈斯康馬上就要上任了，老百姓們自求多福吧。