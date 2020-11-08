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聖瑪利諾華協 線上擬籌20萬

記者李雪／聖瑪利諾市報導
平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員在視頻中獻唱、舞蹈。（視頻截圖）
平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員在視頻中獻唱、舞蹈。（視頻截圖）

聖瑪利諾華人協會一年一度的中秋晚會7日於線上舉辦。雖然因疫情不能如往年一樣聚會，但協會別出心裁的趣味短視頻籌款比賽仍成為亮點，優勝視頻在會上播放，引得居民在線評論，歡聲不斷。

中秋慶祝晚會是聖市華協每年最大的活動之一，與年會同時舉辦。在會長交接儀式環節，由市長Gretchen Shepherd Romey主持，將會長信物從前任會長周書揚(Tony Chou) 手中轉交給現任會長李慶雯。國會議員趙美心、州眾議員周本立、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境皆發來祝賀視頻。

周書揚回顧，在協會成立41周年之際，經歷了艱難的一年。3月當疫情來襲之際，協會得到社區成員和理事的支持，向所有當地醫院捐贈了5萬多元的設備。此外也和市府合作，為中文翻譯服務提供並批准了預算。而今年學校財政困難，協會捐贈3萬元給學校基金會。

現任會長李慶雯歡迎居民參加盛會，並慶祝協會成立41周年。今年的主題是「希望的力量」，這是最合適的。協會舉辦中秋晚會目的是籌集資金以支持該市學校和社區。籌款晚會的目標是20萬元，希望居民積極參與。當晚活動內容豐富，有慈善拍賣以及90多條才藝表演的視頻給大家欣賞。

早先向居民徵集的視頻包括青少年組和成人組的才藝表演、烹飪秀、趣味短視頻等，共收到100多條視頻，獲得2萬元籌款，包括來自四個學校的家長教師會的三條視頻。李慶雯表示疫情時期能獲得大家的支持非常難得，也很感激用這種方式來資助華協。

短視頻播放環節在評論區引發歡聲不斷，平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員在視頻中獻唱、舞蹈。仍有意捐款的民眾可以登錄ccsm.givesmart.com了解詳情。

周書揚回顧在協會成立41周年之際，經歷了艱難的一年。（視頻截圖）
周書揚回顧在協會成立41周年之際，經歷了艱難的一年。（視頻截圖）
在會長交接儀式環節由市長主持，將會長信物轉交給新會長李慶雯。（視頻截圖）
在會長交接儀式環節由市長主持，將會長信物轉交給新會長李慶雯。（視頻截圖）
平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員在視頻中獻...
平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員在視頻中獻唱、舞蹈。（視頻截圖）
平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員在視頻中獻...
平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員在視頻中獻唱、舞蹈。（視頻截圖）
新任會長李慶雯歡迎居民參加盛會並慶祝協會成立41周年。（視頻截圖）
新任會長李慶雯歡迎居民參加盛會並慶祝協會成立41周年。（視頻截圖）
平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員在視頻中獻...
平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員在視頻中獻唱、舞蹈。（視頻截圖）

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