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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

阿市未來投票 採選區制

記者陳開／阿罕布拉市報導
首次參選市議員的Sasha Renee Perez成為聖蓋博谷地區最年輕女市議員之一。（Sasha Renee Perez提供）
首次參選市議員的Sasha Renee Perez成為聖蓋博谷地區最年輕女市議員之一。（Sasha Renee Perez提供）

首次參選市議員的Sasha Renee Perez，在11月選舉戰勝尋求連任的政壇「老鳥」David Mejia，成為新的阿罕布拉市（Alhambra）議員。Perez今年28歲，勝選使她成為阿市乃至整個聖蓋博谷地區最年輕的女性市議員之一。而較受選民關注的「V提案（Measure V)」（分區選舉與限制政治獻金），則獲高票通過。

據洛縣選務處數據，截至7日。Sasha Renee Perez獲得1萬4368票，尋求連任的David Mejia獲得8251票，前者得票率比後者高約24.5%。因為Mejia是阿市現任的市長，Perez在12月14日接替其市議員職位後，還將立即上任市長一職，履行完Mejia剩下的約五個月市長任期。

Perez指出，與尋求連任的候選人競爭不是一件簡單的事。她很榮幸成為阿罕布拉市乃至整個聖蓋博谷地區最年輕的女性市議員，她會傾力為社區服務。

對於Perez初次參選就能夠戰勝政壇「老鳥」Mejia。前阿市市議員沈時康表示，有的時候經驗未必能換取等額的選票。他希望市議員能以為城市服務為優先，而不是凡事出於政治化考量，用市議員的經驗，當做往更高政壇位置前進的「跳板」。例如阿市現在有一股為新建案增加諸多限制的「風潮」，部分市議員出於政治目的亦持相似觀點；但是從現實層面出發，沒有新的開發案，如何解決可負擔住房問題。

另一個市議員職位的選舉，現任市議員Jeff Maloney成功連任，他獲得1萬6120張選票。提案方面，備受關注的「V提案」，贊成的選民有76.43%。在接下來的選舉中，阿市選民只能將選票投給其所屬選區的候選人。而當前的阿市市議員選民雖然分區，但全市選民都可以參與投票

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