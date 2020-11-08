華埠服務中心 蒙市新診所明年開張

華埠服務中心7日舉辦記者會，宣佈在蒙市開設新診所。（記者王若然／攝影）

華埠 服務中心（Chinatown Service Center）7日舉辦記者會，宣布將在蒙特利公園 市（Monterey Park）增設一家全新醫療診所，預計明年正式開放營業。此外，華埠服務中心當天還為民眾免費注射流感疫苗 。

新的醫療診所位於蒙特利公園市一間銀行舊址，在亞特蘭大大道（Atlantic Blvd）以及Cadiz St.交界處附近。華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）介紹說，將對舊址重新裝修，希望可以在明年7月投入使用。該處診所是華埠服務中心第三家診所，將提供一站式醫療健康、牙科保健、心理輔導服務。選在蒙市，因為落戶華人聚居區方便服務。其他兩家診所分別位於洛杉磯華埠總辦事處和阿罕布拉（Alhambra）市。

蒙市市長陳贊新（Peter Chan）和副市長饒影凡（Yvonne Yiu）出席了記者會。陳贊新表示，歡迎華埠服務中心來蒙市開設新診所，這也是蒙市社區所需要的，尤其是心理、精神治療類服務。他形容華埠服務中心診所入駐，就像當日上午下雨，「久旱逢甘露」滋潤著聖谷社區。

饒影凡說，聖谷地區特別是弱勢群體，亟需低價或免費的醫療服務，市府歡迎華埠服務中心進駐蒙市。

天氣轉涼，新冠疫情仍未結束，接種流感疫苗特別重要。華埠服務中心當天在室外停車場提供免費接種疫苗服務，現場民眾絡繹不絕。伍競群說，因為流感與新冠肺炎的症狀很相似，因此民眾接種流感疫苗很重要。除了7日這場活動外，11月21日上午9時至12時，在華埠國泰銀行停車場（770 N. Hill St. Los Angeles, CA 90012）還有一場免費流感疫苗接種，要求到場的接種者必須年滿18歲，攜帶身分證，戴口罩，確定沒有發燒，預約電話213-808-1792。