洛僑i台灣講座 11月11日截止報名
為協助海外僑青瞭解返台相關的領務、設籍最新規定，以及回台投資就業、觀光等相關政策資訊，洛杉磯華僑文教服務中心以僑務委員會成立的i台灣窗口(i-Taiwan Window)網站專區內容為主題，規劃辦理兩場線上講座，將邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處相關組別說明最新訊息。歡迎民眾在線上報名參加，截止報名日期為11月11日。
第一場「領務與移民」將於美西時間11月14日(周六)下午2時舉行，內容包括疫情期間申辦護照、簽證、文件驗證注意事項，以及回台居留、設籍等資訊。
第二場「經濟與觀光」將於美西時間11月15日(周日)下午2時舉行，主題涵蓋台灣的投資、就業機會與攬才政策，以及疫情相關的台灣觀光資訊，包括防疫旅館介紹。
參與講座的僑胞將有機會獲得精美禮品，歡迎致電626-443-9999分機114 ，或電子郵件[email protected] 洽詢洛僑中心，或點選以下連結報名https://docs.google.com/forms/d/1PzBwgAbc0R6Y0MsxS4DGTsb3c3zLhEcgJAyyvfMsp2k/edit ，視訊會議連結將另行通知。
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