山火防災不可不知 「煙霧比火還危險」

橙縣消防局第二區大隊長葉威廷呼籲居民平時可以做火災撤離演習。（視頻會議截圖）

住在南加的居民都知道如果發生大地震，最好關掉家中水電瓦斯的總閘門，可是防火災和其他災害很不一樣，橙縣 消防局第二區大隊長葉威廷（Daniel Yeh）7日在南海岸中華文化中心舉辦的山火 防災專題講座中指出，如果發生火災居民被強制撤離時，居民不用斷開住家的水電瓦斯，同時也指出撤離的居民離開家時可以關好門窗，但不一定要上鎖。

葉威廷指出，因為在必要情況下消防員進入住家滅火也需要用水和電，如果居民住家的門窗鎖住了，發生火災時消防員可能會破門而入，這次民眾可能會擔心社區居民都被撤離，可能會擔心居家安全發生盜竊事件，但事實上撤離區域都有警方巡邏，這也是為何在下達撤離令後警察不會讓任何人再次進入撤離區。

橙縣和聖伯納汀諾縣日前發生山火，許多華人居民受影響。爾灣 市在26日一早7時左右發生火災，很多居民第一次遇到因山火被強制撤離。爾灣警局華裔社區聯絡警佐蘇玲雍（Jordan Liu）在講座上指出，撤離範圍幾乎涵蓋爾灣一半的社區，撤離令下達三次，三次總共撤離4萬5000住戶，按照爾灣市每個家庭平均人口2.8計算，此次有將近十萬人次居民被撤離，而整個爾灣市居民總人口約28萬人次。而這場山火燒了近兩周，直到7日早橙縣警局才宣布完全控制。

葉威廷表示，撤離命令沒有選擇，如此大的火災並非只有一、二個人在管理，絲薇拉都山火有將近2000位消防員參與滅火，管理團隊有很多不同角色，只有總指揮官才能做判斷下達撤離令，因此一旦發布撤離命令，民眾一定要儘快離開。

很多民眾不解，火都沒來，只是看到煙霧，為什麼也要走？蘇玲雍指出，煙的風險比火還大，還要危險，「看到煙霧就如同看到火」，因為煙霧中夾雜火星和火苗，火星流通速度根據風速而定，26日的山火風速達每小時60英里速度，因此非常危險。

撤離令下達的第一時間，有兩種警報方式通知居民。第一種是無線緊急警報，撤離區域內手機訊號塔發送警報通知給範圍內的所有民眾，只要在該區域的民眾均會收到撤離警報；第二種則是「Alert OC」，每個城市都有設定這種系統，緊急狀況下會發送警報，只需登記手機號碼。