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加州迪士尼商家 擴大重啟

編譯組／綜合報導

迪士尼公司5日宣布此前因新冠疫情關閉的「加州迪士尼探險樂園」（Disney California Adventure Park）的重開路線圖。位於Buena Vista街的餐館和商店，將於19日重新開放。這是在7月份迪士尼開放「迪士尼市中心購物區」（Downtown Disneyland）後，將擴大該購物消費區的規模。

安那罕政府發言人萊斯特（Mike Lyster）表示，歡迎迪士尼此項決定。儘管遊客尚無法體驗迪士尼樂園中的所有遊樂設備，但依然可以走進「加州迪士尼探險樂園」，提前感受到樂園一旦重開的喜悅氣氛。

11月將開放的商家，包括Elias & Co.、 Julius Katz & Sons、 Kingswell Camera Shop。重開的餐廳則有Trolley Treats、 Fiddler Fifer &Practical Cafe、 Carthay Circle Lounge and Smokejumpers Grill。同時從11月19日起，所有在「迪士尼市中心購物區」辛巴停車場（Simba Lot）停車的居民，會被收十元停車費。

為了防止新冠疫情擴散，迪士尼將請來霍格紀念醫院（Hoag Memorial Hospital Presbyterian）的醫生為每位進入「迪士尼市中心購物區」的遊客檢查體溫。如發現有人體溫異常，會請客人在陰涼處休息後再來檢測。對於出現新冠肺炎症狀的遊客，迪士尼會建議其諮詢相關醫生。

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