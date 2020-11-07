洛遊民每天4死 法官促縣府解決

洛杉磯的遊民問題鬧上公堂。（本報檔案照）

洛杉磯 聯邦法院4日針對洛杉磯遊民問題，下令有關政府解釋目前因新冠疫情 造成的遊民死亡人數上升的原因並給出解決方案。

聯邦法官卡特（David Carter）稱，目前洛縣 遊民死亡人數上升36%，今年前十個月有1141名遊民死亡，比去年同時段的837名遊民死亡人數有顯著增長。卡特法官寫到：「相當於每天有四名遊民死亡」，「除去10月因新冠死去的47名遊民，遊民死亡案件也上升31%」。

卡特稱5日將辦聽證會了解有關部門解釋為解決遊民問題做了哪些工作，特別是探討如何給這些遊民安置住所，提供服務，並解決恐怖上升的死亡人數。

因這起案子，洛杉磯市和洛杉磯縣政府達成合作，在4月前為遊民提供6000個床位，隨後再加700個床位。然而每個床位的開銷頗具爭議。

此前，洛杉磯市府稱6月以來，有成百上千位遊民住進房屋，並為高速路500呎範圍內至少20人提供住所。

洛杉磯人權聯盟（LA Alliance for Human Rights）今年3月把洛杉磯市和洛縣政府告上法庭，指控其遊民治理有問題。

法官此前關注高速路500呎範圍內遊民安置問題，主要出於健康考量。但因沒有城市的強制令，安置工作困難重重。