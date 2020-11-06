洛城新語／川普得其位 卻不得其時

總統大選雖未塵埃落定，但趨勢大致已定。選民未來四年選擇被認為作風很可能「無為而治」的白登 ，而非大刀闊斧改革創制。川普 2016雖得其位，但不得其時。如今滿腔改革熱血都付諸笑談中，令人不禁惋惜，沒能看到風調雨順之時，川式改革會怎樣？

疫情肆虐、社會分裂、經濟大起大落及國際關係不斷交惡，折騰近一年的美國 選民，如今期盼「回歸常態」。在這個特殊時期，相比半夜推特指點江山、行為難以預料的川普，說話做事四平八穩、以溫文爾雅形象示人的白登，更受選民青睞不奇怪。

雖然民主黨內有桑德斯、華倫等「進步派」不斷施壓、積極推動「左傾」政策，外部亦有共和黨把持的參議院掣肘，但考慮白登八年任職副總統期間的「無為而治」，可以料想接下來白登掌權的四年，無論國內稅法、健保，還是與中國、俄羅斯等地的對外政策，都難有太大漣漪。

較為中庸的施政，自然不如製造業全面回流、史上最大幅度稅改、與中國全面脫鉤及邊境柱牆數百哩等政策讓人血脈賁張。難怪網上有人比喻，白登執政如妻，是親情、平平淡淡，而川普執政似妾，像愛情、轟轟烈烈。而紅樓夢有言，「妻不如妾」，或也是政治素人出生的川普，短時間內聚集大量人氣的關鍵。

與老派政客經常打「太極」不同，川普是十足行動派、言出必行，只可惜未得天時。若換做是風調雨順的年代，沒有百年一遇的疫情；沒有非裔佛洛伊德死亡引發族裔矛盾，甚至全美大規模遊行；沒有股神巴菲特活了89歲也未見過的四次美股熔斷；沒有史無前例的原油期貨價格降至零元以下；川普執行中的大刀闊斧式改革，還有那一櫃子在沒有連任壓力的第二任期執行的方案，或許結局、評價都不一樣。

不過歷史沒有如果，俗語道「步子邁太大，容易裂褲襠」，當前內部問題重重的美國，的確需要白登這樣的溫和改良派。但川普支持者亦無需太過灰心，四年之後白登已82歲高齡，身體、精神狀況能否支撐其再從事四年高強度的總統工作存疑，難免動搖選民決心。畢竟上一個七旬登高位、取得蓋世功勛的還是千年以前的姜子牙。而且在白登平穩過渡後，美國想必會迎來更適合進入改革的時期，屆時又會需要「新川普」，帶領美國再次偉大。