最高法院是川普開的？

總統大選開票僵持、難分勝負之際，川普 總統4日凌晨2時30分現身說，他已經贏了選舉，將向聯邦最高法院請求在他領先的州停止計票，因為大選有舞弊。這種指控當然缺乏證據，川普言下之意，好像只有他贏才不是作弊，要求最高法院阻擋繼續計票，更屬「法盲」之說，難道認為全國都是蠢蛋，最高法院是他開的？

川普四年任內，很多言行脫離總統應有的基本素養，譬如帶領民眾高喊把喜萊莉．柯林頓和現任密西根民主黨籍女州長「關起來」。總統不需要是法律專家，至少要知憲法和三權分立制度精神和法律。很多評論指川普是「法盲」，對美國憲政制度和法律認識有限，即使他經營企業打官司是家常便飯。

3日晚開票，很多州原來川普領先，後來通訊投票 開出後，被白登超越。從一些州開票過程看，提早投票的通訊投票、缺席投票，七、八成支持白登，因為選前民主黨就鼓吹支持者採通訊投票，避免感染瘟疫。

川普4日發推文說，「昨晚我在許多關鍵州穩定領先，幾乎所有州都是民主黨競選和控制。然後一個個奇蹟般地消失，因為意外的大量選票被計入。非常奇怪，而且『民調專家們』完全搞錯了，在歷史上是大錯特錯。」

他凌晨還指控選舉有詐，大選讓美國蒙羞尷尬，所以要求最高法院介入，下令停止計票。但他的聲明被許多媒體立刻澄清，指說法不實。因為幾個關鍵州選票未開完，尤其賓州、密西根、威斯康辛州通訊投票都以百萬計，影響成敗，怎可能停止計票？

川普以為他任命三位保守派大法官 後，最高法院已被他掌控，他可發號施令「指揮」裁決。殊不知：一，計票截止日期包括郵寄選票，各州州法有規定，只要截止期前蓋郵戳，依法應票票計入。最高法院選前有多個判決維護各州延遲計票做法，川普還發推文嗆「大法官們在幫白登」。實際上，大法官們只是在維護選舉制度公正完整。

二，川普常把國家名器當個人施惠，怪罪閣員不忠，開除不表態效忠他的前聯調局長柯米等人。川普似認為他任命的三位大法官應「感恩圖報」，作出有利他的判決才正常。

大法官雖有一定的政治裁量權，判案卻須依憲法、制憲者立憲初衷、法律，甚至時代潮流(譬如同性婚姻合法化等)衡量裁判，不完全是自由心證的裁決。最高法院不能立法或自行其是，如變「太上國會」或「太上總統」，三權分立將蕩然無存。

川普認知錯誤，他有權重計部分州的選票，但任意指控作弊並無根據。各開票所職員、義工兩黨人士都有，還有政黨監票代表，眾目睽睽下如何作弊？如果總統得票領先，就可要求停止計票，宣布勝選，如何有公平的選舉？

川普指控對手「偷竊」選舉，計票明朗化後，他輸了。想偷竊選舉結果的人反而是他，不是別人。