如何申請理想大學 3華裔新生11/7分享

南加州華裔家長教師協會將舉辦一場升學講座。（劉榮文提供）

2021年大學申請季節已來臨，加大系統也於11月1日開始申請程序。南加 州華裔家長教師協會將於7日(星期六)下午2時至4時，舉辦大學申請講座，邀三位優秀大一新生向應屆高中畢業生和家長分享申請經驗。

講座針對如何在疫情狀況下備考並申請理想大學，包括如何申請加州大學 、西點軍校 、海軍官校、空軍官校及商船學院申請資格；社區服務和義工經驗在大學申請中的重要性。

柏克萊加大新生劉天龍將主講如何申請加州大學，包括準備個人簡歷及如何撰寫自傳論文。劉天龍以優秀畢業生（VALEDICTORIAN）的成績畢業於南巴沙迪那市高中。空軍官校新生李德睿畢業於亞凱迪亞高中，同時被西點軍校、空軍官校和商船學院三所軍校錄取。河濱加大新生陳偉信也畢業於亞市高中，曾獲得童子軍的最高榮譽雄鷹獎。

南加州華裔家長教師協會會長劉榮文表示，講座對應屆高中畢業生大有裨益，且對其他年級學生也有幫助，提前規畫做好升學準備。這三位學生品學兼優，並獲得協會2020年度獎學。講座無需預約，可登入ZOOM輸入會議號401 515 0966即可，無需密碼，歡迎家長和學生參加。