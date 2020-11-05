我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

如何申請理想大學 3華裔新生11/7分享

南巴沙迪那市訊
南加州華裔家長教師協會將舉辦一場升學講座。（劉榮文提供）
南加州華裔家長教師協會將舉辦一場升學講座。（劉榮文提供）

2021年大學申請季節已來臨，加大系統也於11月1日開始申請程序。南加州華裔家長教師協會將於7日(星期六)下午2時至4時，舉辦大學申請講座，邀三位優秀大一新生向應屆高中畢業生和家長分享申請經驗。

講座針對如何在疫情狀況下備考並申請理想大學，包括如何申請加州大學西點軍校、海軍官校、空軍官校及商船學院申請資格；社區服務和義工經驗在大學申請中的重要性。

柏克萊加大新生劉天龍將主講如何申請加州大學，包括準備個人簡歷及如何撰寫自傳論文。劉天龍以優秀畢業生（VALEDICTORIAN）的成績畢業於南巴沙迪那市高中。空軍官校新生李德睿畢業於亞凱迪亞高中，同時被西點軍校、空軍官校和商船學院三所軍校錄取。河濱加大新生陳偉信也畢業於亞市高中，曾獲得童子軍的最高榮譽雄鷹獎。

南加州華裔家長教師協會會長劉榮文表示，講座對應屆高中畢業生大有裨益，且對其他年級學生也有幫助，提前規畫做好升學準備。這三位學生品學兼優，並獲得協會2020年度獎學。講座無需預約，可登入ZOOM輸入會議號401 515 0966即可，無需密碼，歡迎家長和學生參加。

編輯推薦

加州大學 南加 西點軍校

上一則

好康報您知

下一則

海之滴褐藻糖膠 重症患者補充劑

延伸閱讀

川普對計票結果提起訴訟 紐大學者：難以置信

川普對計票結果提起訴訟 紐大學者：難以置信
伊州眾議會4華裔女將得票領先 華人參政創新頁

伊州眾議會4華裔女將得票領先 華人參政創新頁
經濟、種族及新冠病毒撕裂了美國

經濟、種族及新冠病毒撕裂了美國

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗
司法部派員監督18州投票站 確保選民投票權

司法部派員監督18州投票站 確保選民投票權
16號提案 恢復平權 反方領先百萬票

16號提案 恢復平權 反方領先百萬票

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選