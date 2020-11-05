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世報溫馨獻禮 訂報免費送電器

蒙特利公園市訊
世界日報疫情下獻禮。（世界日報）
世界日報疫情下獻禮。（世界日報）

2020年是艱難的一年，疫情、自然災害不斷。世界日報在歲末年終之際，為感謝讀者朋友長久以來的支持和陪伴，舉辦溫馨獻禮活動，推出訂報就送大禮的好康。世界日報並將秉持正派辦報精神，繼續為華人社區服務。

本次的溫馨獻禮活動，為即日起新訂或續訂世界日報當天送報到家服務一年期（價格為280元）的讀者，獻上免費大禮一件，或以限時優惠價選購世報指定的一項禮品。免費禮品包括：30元禮券一張，或是5.5夸特（Qt）成田慢燉鍋，或是成田紅外線黑晶電爐，或是成田1.2升迷你電煮鍋。其中的30元禮券適用於訂閱下一次世報，或是在未來購買世報電器產品之用，但是不能用在本次優惠活動。

讀者並可另外多付九元，優惠選購成田微電腦多功能電鍋，或是多付19元購買成田不鏽鋼鴛鴦電火鍋。

凡是符合資格的讀者，以上免費送禮和優惠選購機會都可任選一項，但不得與其他優惠合併使用。免費禮品和優惠購商品數量有限，送完為止。至於參與活動者，恕不接受中途退款停閱。

此外，禮券和電子產品需於12月1日後親臨洛杉磯世界日報大樓領取，或支付50元，世報可運送到家。世界日報地址：1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA91754。如有疑問可電：323-268-4982轉191。

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