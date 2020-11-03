車庫改建住宅 羅斯密大火1死

現場一片狼藉。（記者張宏／攝影）

車庫改房屋要小心！羅斯密市華人區Gladys道2400街區，一處民宅後面車庫改建的住宅，凌晨發生大火，導致一人被燒死，隔壁教堂的窗戶和屋頂也被波及。初步確認死者是房主太太的哥哥。

（影音來源：記者張宏）

鄰居Rafael Sandoval表示，2日凌晨4時左右位於這條街盡頭的民宅後面冒出火光，他和家人出來觀看，發現熊熊大火照亮天空。繞到住宅後面的小道，走到盡頭才發現火災現場，現場一片焦黑，完全看不出車庫的影子。地面堆積著各種物品的殘骸，都被燒焦。

隔壁教堂的華裔工作人員李先生，在給保險 公司估價人員指點被火災影響的部位。他說，他凌晨4時接到鄰居電話，告知他因為車庫著火波及他的教堂，他趕緊從蒙市趕到這裡。教堂玻璃基本都破損，屋頂也被燒黑且因為滅火屋頂也進水。幸虧因為疫情現在教堂較少使用，2日下午他已叫人來修理好玻璃。他說，鄰居是一對白人夫婦，死者是房主太太的哥哥，聽說他當時住在車庫裡。

保險業者張國興表示，如果房間是車庫改建，保險公司未必會理賠房間裡面的東西，因為是額外加建。但如大火波及其他建築，保險可以覆蓋Liability部分。如果有房客在裡面被燒傷或者燒死，保險公司會調查具體的情況，再決定是否賠償。建議屋主改建房子一定要拿到許可，且改變用途一定要通知保險公司。房東 如果有房客入住，房東除了自己購買出租保險，現在越來越多房東會要求房客自己再購買一個租客 險，避免之後發生責任糾紛。

他說，像家庭旅館就存在隱患，其行為屬於商業行為，但房屋的保險屬於個人保險。保險公司對出租房的保險是希望房客固定、風險固定，如租客有任何變化，最好詢問保險經紀，獲得更準確的建議。