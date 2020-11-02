長者身心警訊 注意10大徵兆

主持人講解健康節日餐怎麼做。（U視頻截圖）

世界日報11月1日繼續舉辦紅藍卡 線上講座，由仁濟社區醫療中心傅美蓁與應祥均，講解「長者精神健康講座：正向心理，快樂人生」與「節日大餐聰明健康吃」主題。

心理學專家傅美蓁表示，年長者需要注意的精神類疾病，包括失智 症、抑鬱症、焦慮、體化症等。體化症是指因心理問題產生的身體反應，如嘔吐、頭疼等。傅美蓁說，老人產生這些心理問題的原因很多，主要有酗酒或濫用藥物，親人離世，長期疾病（如癌症、心臟病 ）、慢性疾病、藥物安全問題，營養不良等。

家人要特別注意老人日常十大徵兆，包括老人是否有外觀變化或難以整理房子的跡象，是否有混亂，迷失方向的時候。還有注意力不集中，食慾下降，憂鬱超過兩周，或有認為自己毫無價值，又無助的感覺，甚至有自殺念頭。這些都是值得引發警惕的跡象。

對於老人身心健康，傅美蓁建議：要保持良好睡眠，均衡飲食，保持身體活躍，保持社會聯繫，學習冥想，激發愛好，很好地壓力管理，要有目地的生活。另外對於華裔老人，要特別注意文化衝擊，因環境、文化、語言的不同，會帶來焦慮等心理問題，再加上疫情期間出門減少，要特別關注老年人的身心。

應祥均講解健康飲食的搭配秘笈，健康的一餐應是一半蔬菜，四分之一蛋白質、四分之一的碳水纖維。值得注意的是，蔬菜不包括馬鈴薯，南瓜等高澱粉含量的菜，而應當選擇多種蔬菜。蛋白質類可以選擇肉類、魚類。但要特別注意節日大餐中常見的烤雞，表皮可能會有較多鹽分和油脂，盡量去雞皮再吃。碳水纖維也應該選擇粗糧，如糙米飯等，避免白麵、白米等精緻糧食。他還介紹沙拉水果優格醬、檸檬醋蘸醬，健康又美味。

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