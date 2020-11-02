2消防員戰山火受傷 華人捐款

橙縣山火受控制，華裔社區積極捐款慰問受傷消防員。（謝津提供）

橙縣 山火波及近三萬英畝土地、影響近10萬居民，消防員們奮戰火線保衛家園，華人 社區緊急響應小組（CERT）中文班成員號召居民向橙縣消防局捐款，特別慰問兩位受重傷的消防員。

社區義工謝津說，兩名年輕消防員奮勇撲火被重度燒傷，接下來有好幾場手術以及後續復健，華人非常牽掛。27日就有人在捐款網站「Go Fund Me」上號召捐款，短短幾日籌到41萬元。社區義工們聯絡橙縣消防局，找到途徑將捐款全數交給指定的對象。

社區緊急響應小組中文班成員又在各社區發動捐款共計3萬餘元。此外還有Portola Spring及其他社區的華裔民眾，在31日上午送支票 給橙縣消防局大公園消防站，現場也有將近3萬元捐款。謝津代表華人民眾致詞，並轉交支票至橙縣消防局長Brian Fennessy及華裔消防隊長葉威廷（Daniel Yeh）。

謝津表示，透過捐款活動，華裔社區與消防局有了良好的互動。社區緊急響應小組中文班做為紐帶，把新移民和主流連結起來。

希望捐款人士可寫支票，就能免除代理手續費及行政規費，使受傷消防員全部拿到捐款。支票抬頭Payable to: Fallen Fire Fighter Relief Fund，支票備註欄Memo Note: 2 injured firefighters EIN:33-0915574（抵稅號碼），支票請寄至1342 Bell Ave, Suit 3A, Tustin, CA 92780。