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2場山火控制7成 爾灣重見藍天

記者王全秀子／橙縣報導
日前爾灣市受山火影響，空氣質量大受影響，但31日已能看到藍色天空，居民生活恢復正常。（記者王全秀子／攝影）
日前爾灣市受山火影響，空氣質量大受影響，但31日已能看到藍色天空，居民生活恢復正常。（記者王全秀子／攝影）

加州消防局（Cal Fire）31日更新絲薇拉都山火（Silverado Fire）和藍脊野火（Blue Ridge Fire）的最新狀況，相較於前一日，兩場山火消防員控制火勢繼續取得進展，兩個火場的控制情況都接近70%或以上。31日爾灣市內能看到藍天，空氣品質也不錯，戶外有人騎車運動，居民生活恢復正常。

絲薇拉都山火受災面積1萬2591英畝，目前已控制76%。藍脊野火受災面積達1萬4365英畝，目前已控制68%，這兩場火災預計要到11月10日才能完全控制住。因山火被強制撤離的居民目前均可安全返家。

絲薇拉都山火目前參與滅火的消防人員有972人，其中兩名消防員受傷。大火受災區域包括桑提雅哥峡谷（Santiago Canyon）、爾灣（Irvine）、Foothill Ranch、托斯汀（Tustin）、以及森林湖（Lake Forest）。九處房屋受損、兩處房屋輕度受損、三處房屋毀壞。損壞評估小組已對火區進行勘測，受災損壞檢查工作已全部完成。

受火災影響，241號公路北向Alton Pkwy至261號公路，以及133號公路北向和5號公路，241號公路交界處，133號公路南向持續關閉。加州消防局呼籲，在消防員繼續滅火時，請民眾注意該地區的消防人員和車輛。部分區域仍有煙霧會密切監控。

而藍脊野火波及橙縣和聖伯納汀諾縣，有一處房屋完全燒毀，目前參與滅火的消防員共有435人，受災區域也在持續調查及監控中。

如家中有寵物需照顧，可前往橙縣動物中心（OC Aniaml Care Services），地址：1630 Victoria Rd, Tustin。有關山火進一步更新，民眾可上網瀏覽：http://www.tinyurl.com/OCevac。

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