我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前別忘時鐘撥回1小時！ 夏令時間11/1凌晨2時結束

鄺君儀撰文紀念飛官父親 獲僑聯總會新聞寫作報導第一名

記者王若然／洛杉磯報導
鄺君儀。（鄺君儀提供）
鄺君儀。（鄺君儀提供）

南加州居民鄺君儀，將曾在二戰中以美國志願軍身分，支援中國抗日的父親經歷寫成文章，名為「家有飛虎─險被遺忘的英雄」，獲得中華民國「華僑救國聯合總會109年海外華文著述獎」新聞寫作報導類第一名。

鄺君儀這篇著作也是在機緣巧合下誕生，2018年其父過世30周年，她打算寫一篇文章來紀念他。巧的是，她的姪女在外州逛博物館時，偶然買到一本書，作者是大學退休教授羅賓森博士（Dr. Leonard Robinson）。他把年輕時在中國參加飛虎隊的故事寫成書，書中赫然有羅賓森和鄺君儀父親鄺廷的軍旅合照。

從這本書中，鄺君儀了解到父親當時參與了多場知名戰爭和任務，包括「轟炸漢口」、橫跨喜馬拉雅山、西安事變等，才知道父親原來曾是一流飛行員。

鄺君儀的父親雖然是第三代美國移民，但二戰結束後，卻選擇和妻子一起遷往台灣定居，在中華民國空軍繼續奉獻，直到過世。鄺君儀和妹妹、弟弟都在台灣出生。

鄺君儀從小只知道父親從軍，參加過二戰，卻很少聽父親提及具體的軍旅生涯。如今機緣巧合，似冥冥之中有安排，讓其姪女看到羅賓森博士的著作，裡面豐富的內容助她完成了這篇「『家有飛虎』─險被遺忘的英雄」。

鄺君儀說，這篇文章主要是為了紀念父親，同時父親當時的愛國熱情也讓她感觸頗深。「父親在我的心中是英雄。」她對這次能夠在全球性文學比賽勝出，感到非常高興。

鄺君儀這篇文章曾於2018年刊登在世界日報發行的世界周刊上，讀者可以在谷歌輸入關鍵詞「時代故事，家有飛虎，險被遺忘的英雄」，找到這篇文章。

鄺君儀家中珍藏的飛虎隊照片，鄺廷(後排左二)與戰友合影。(鄺君儀提供)
鄺君儀家中珍藏的飛虎隊照片，鄺廷(後排左二)與戰友合影。(鄺君儀提供)

台灣 美國 中國

上一則

傷害亞裔 爾灣華人集會反對16號提案

下一則

張玲齡重視經濟 加州商會評滿分

延伸閱讀

50年磨一劍 蔡季男獲僑聯總會文創詩歌類第一名

50年磨一劍 蔡季男獲僑聯總會文創詩歌類第一名
白登穩贏？ 民主黨人忘不了2016年民調連贏但敗選的夢魘

白登穩贏？ 民主黨人忘不了2016年民調連贏但敗選的夢魘
馬州逾82%可疑失業申請是詐騙 金額達5億100萬

馬州逾82%可疑失業申請是詐騙 金額達5億100萬
彭博評比全球創新潛力：美居第二 台居第五

彭博評比全球創新潛力：美居第二 台居第五
NBA／變陣奏效+守死巴特勒 湖人「滅火」關鍵

NBA／變陣奏效+守死巴特勒 湖人「滅火」關鍵
NBA／巴特勒大三元 熱火111：108險勝湖人

NBA／巴特勒大三元 熱火111：108險勝湖人

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡