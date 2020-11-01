鄺君儀撰文紀念飛官父親 獲僑聯總會新聞寫作報導第一名

鄺君儀。（鄺君儀提供）

南加州居民鄺君儀，將曾在二戰中以美國 志願軍身分，支援中國 抗日的父親經歷寫成文章，名為「家有飛虎─險被遺忘的英雄」，獲得中華民國「華僑救國聯合總會109年海外華文著述獎」新聞寫作報導類第一名。

鄺君儀這篇著作也是在機緣巧合下誕生，2018年其父過世30周年，她打算寫一篇文章來紀念他。巧的是，她的姪女在外州逛博物館時，偶然買到一本書，作者是大學退休教授羅賓森博士（Dr. Leonard Robinson）。他把年輕時在中國參加飛虎隊的故事寫成書，書中赫然有羅賓森和鄺君儀父親鄺廷的軍旅合照。

從這本書中，鄺君儀了解到父親當時參與了多場知名戰爭和任務，包括「轟炸漢口」、橫跨喜馬拉雅山、西安事變等，才知道父親原來曾是一流飛行員。

鄺君儀的父親雖然是第三代美國移民，但二戰結束後，卻選擇和妻子一起遷往台灣 定居，在中華民國空軍繼續奉獻，直到過世。鄺君儀和妹妹、弟弟都在台灣出生。

鄺君儀從小只知道父親從軍，參加過二戰，卻很少聽父親提及具體的軍旅生涯。如今機緣巧合，似冥冥之中有安排，讓其姪女看到羅賓森博士的著作，裡面豐富的內容助她完成了這篇「『家有飛虎』─險被遺忘的英雄」。

鄺君儀說，這篇文章主要是為了紀念父親，同時父親當時的愛國熱情也讓她感觸頗深。「父親在我的心中是英雄。」她對這次能夠在全球性文學比賽勝出，感到非常高興。

鄺君儀這篇文章曾於2018年刊登在世界日報發行的世界周刊上，讀者可以在谷歌輸入關鍵詞「時代故事，家有飛虎，險被遺忘的英雄」，找到這篇文章。