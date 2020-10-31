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南加僑界紀念蔣公 呼籲力挺中華民國

記者謝雨珊／洛杉磯報導
曾任立法委員、國防部作戰次長的中將退役帥化民。（線上截圖）
曾任立法委員、國防部作戰次長的中將退役帥化民。（線上截圖）

中華民國退伍軍人協會南加州分會、陸海空三軍暨政戰學校校友會，30日下午舉辦「紀念先總統蔣公誕辰及榮民節」線上視訊紀念座談會。邀請多位退伍將官出席談論台灣近70年來的經濟建設發展，分享中華民國國軍及退役榮民官兵，對於中華民國的貢獻。

曾任立法委員、國防部作戰次長、國防管理學院校長的退役中將帥化民，參與線上視訊座談會表示，蔡英文將兩岸關係搞得緊張，再加上美國利用台灣向中國煽風點火，使得台灣現在正面臨大陸武統危險。台灣現在意識型態大轉變，美國選舉還表態挺川， 兩岸關係只會越來越緊張。

帥化民說，現在台灣內部課綱改變，造成年輕人對於中華民國歷史、對蔣公貢獻毫無認知，歷史被斬斷，對於一個國家的影響非常大。他認為，目前除了聲援以外，期盼海內外同胞都有責任，從教育下一代做起，繼續將中華民國歷史發揚光大，否則無法延續歷史的中華民國，才是真正的亡國。

曾任中國國民黨副主席、退役上將陳鎮湘表示，中華民國在民進黨執政下，「去中國化」威力持續蔓延，連中華航空都被建議改為「台航」，許多其他公司名稱也被要求要更名。在「去中國化」的氛圍當中，如何堅定國家認同、為何而戰、為誰而戰的信念，在未來該何去何從，叫人難以想像。民進黨執政後的中華民國民主倒退，甚至向退伍同胞大砍退俸，令人氣憤。他希望，中華民國在生存安危關鍵時刻，發揮團結集中力量，讓藍天再現立足台灣，中華民國直到永遠。

線上座談會由中華民國退伍軍人協會南加州分會、陸海空三軍暨政戰學校校友會、陸軍聯誼會、海軍聯誼會等單位聯合主辦，海外中國國民黨聯盟協辦。參與嘉賓包括帥化民、陳鎮湘、中華民國退伍軍人協會總會理事長吳其樑、及立法委員吳斯懷。

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