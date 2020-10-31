50年磨一劍 蔡季男獲僑聯總會文創詩歌類第一名

圖為2019年蔡季男參加世界日報「大家來寫書」活動照片。（本報檔案照）

南加 州居民蔡季男所著的四本兒童詩集，獲得「華僑救國聯合總會109年海外華文著述獎」文藝創作詩歌類第一名。他在約50年中文教師職業生涯，累計創作了這四本兒童詩集，希望能讓孩子們喜歡的同時，幫助他們提升中文寫作能力。蔡季男在南加藝文圈許多人對他不陌生，他文筆清新流暢，並對書法有極深造詣。

蔡季男所著「送給天下兒童的一件禮物–童詩集一套 春夏秋冬四冊」四本兒童詩集，每本都以四季做主題，取材於生活當中的點點滴滴；內容生活化，又很活潑，很適合孩子閱讀。

蔡季男說，他在台灣 小學教中文幾十年，移民美國後又做了中文教師。他回憶，台灣早年的孩子們都不說國語，說閩南話，當時教他們也不容易。後來，他慢慢地開始寫短詩歌，內容輕鬆又有文學性，幫助孩子們學中文。

就這樣，蔡季男堅持寫詩歌50餘載。近來終於將這些個集合成冊並出版。他笑稱這套詩集為「50年磨一劍。」

蔡季男透露，他參加華僑救國聯合總會海外著述比賽五、六年，雖然每次都入圍決賽，但今年是第一次獲得第一名大獎，「我真的很驚喜」。他介紹，華僑救國聯合總會位於台灣，每年都會徵選全球華人的文學作品並頒獎給優勝者。參賽選手在6月前將作品寄回台灣，僑聯總會經過評選之後，在10月公布獲獎名單。

蔡季男愛好寫作，已經出書11本。世界日報 舉辦的「大家來寫書」活動今年已舉辦十屆，蔡季男每年都參加。去年透過世界日報出版「洛水雲煙」，是記錄其洛杉磯生活和工作的專輯。他過去在世界日報舉辦的年節展，免費替遊客寫書法，許多人排隊就是為了要他的寶墨。