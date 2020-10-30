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H-1B綁高薪資 小公司慘了

洛城新語

繼工作簽證（H-1B）調高最低工資標準遇阻後，川普政府又心生一計，用工資高低替代抽籤，來決定誰有機會獲得H-1B。新政雖出於保護美國人工作之名，卻也讓部分小公司陷入經營困境。為減輕用工成本壓力，不得不將部分業務移至海外，也變相衝擊本土勞工的就業市場。

受政治大環境影響，川普政府的移民政策頻頻拿沒有投票權、按時納稅的外籍勞工群體開刀，看似保護美國人工作，實則對經濟不利。首先，相比本土勞工，外籍勞工因為有身分限制，在能力相差不大的情況下，對薪資福利要求往往較低，這無疑為中小企業減輕經營成本壓力。

其次，正是因為身分限制對跳槽換工作造成不便，外籍勞工對企業的忠誠度通常較高。對於職業移民排期長達四、五年的中國大陸等地區出生的外籍勞工，中小企業可以通過一紙H-1B與職業綠卡申請，將其「綁住」數年之久，有效防止人才流失的同時，降低人才培養成本。

能夠協助申請H-1B、解決身分問題，是部分華資中小企業與大型企業在人才競爭上一較高下的資本。否則中小企業要與大企業競爭人才，必須提供更具競爭力的薪資條件。從本土員工角度看，更高的薪資，才能說服他放棄進入大公司就職，退而選擇中小企業。對於外籍勞工，工資高者才有機會申請H-1B。無論選擇本土還是外籍員工，中小企業的人力開銷都會上升。

而用工成本增加，將使中小企業的生存更為不易，以致不得不將部分業務外包至海外，實際上也是變相衝擊本土就業市場。正如「製造業回流」只能是政治口號，在經濟層面想要實現難上加難；打壓外籍勞工，短期雖能保護本土就業，但從長期看，因為缺乏競爭反而限制行業的發展。

「地方保護主義」在2500多年前的秦朝曾經盛行一時，宰相李斯在「諫逐客書」曾闡述「今逐客以資敵國，損民以益讎，內自虛而外樹怨於諸侯，求國無危，不可得也」。 暴君嬴政尚能在驅逐六國客卿之際，虛心接受被驅逐者之一的李斯建議，即時糾正錯誤。如今自詡天選之子的川普，為何一直不肯放棄地方保護主義？

通過H-1B過渡職業綠卡，還是華人留學生合法留美的重要途徑之一。如今讓這些受過高等教育的人才留美越來越困難，反而不去封堵「政治庇護」、「婚姻」及「偷渡」等移民途徑中存在的漏洞。留下部分天天研究如何申領福利的人群，而放棄許多按時納稅的H-1B勞工，試問對美國經濟發展有何益？

勞工 H-1B 美國

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