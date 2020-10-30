LAX人臉辨識 簡化入境程序

CBP在洛杉磯國際機場（LAX）實施簡化抵達程序（Simplified Arrival）。（LAX提供）

聯邦海關和邊境保護局（CBP ）官員29日宣布在洛杉磯國際機場 （LAX）實施簡化抵達程序（Simplified Arrival），採用面部識別程序，將篩查進入機場的旅客；它主要使用面部生物特徵識別技術，自動執行旅客進入美國之前的手動文件檢查。

CBP官員表示，該項目可快速篩查乘客，而不必與官員或其他文件接觸，特別是在疫情期間很有幫助。洛杉磯機場首席執行官Justin Erbacci表示，這將大大減少國際旅客到達LAX等待時間；簡化抵達程序，將在遊客塑造對洛杉磯機場的第一印象中發揮重要作用。

到達的乘客將走到CBP區域拍照，幾秒鐘內系統將能夠識別他們，並將這些圖片與國土安全部數據庫中的圖像進行比較，例如護照和簽證照片。此外，以前曾去過美國的外國旅客將不再需要提供指紋，因為他們的身份將通過非接觸式面部比較過程得到確認。簡化到達程序將行業中排名最高的面部比較算法之一（由美國國家標準技術研究院評估），搭配訓練有素的CBP人員，他們將熟練地驗證旅行證件真實性。

機場CBP主管LaFonda Sutton-Burke說，美國公民 照片將在12小時內刪除。大多數外國公民的照片將存儲在安全的DHS系統中。想要退出新的生物特徵識別流程的旅客，可在接近主要檢查點時通知CBP官員。 這些旅客將被要求出示有效的旅行證件，以供CBP官員檢查，並將按照現有的美國入境要求處理。

CBP官員表示，到目前為止，他們已經收到旅客的積極回應。該技術於10月初在北加機場首次亮相。自2018年首次使用面部生物識別技術以來，CBP已篩選超過5400萬名國際旅客，並協助逮捕300多名冒名頂替者。