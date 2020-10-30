加州審計報告 揪州府支出浮濫

審計報告指，揚特維爾退伍軍人之家的翻修涉及不當行為。圖為揚特維爾退伍軍人之家。（美聯社）

加州 審計長郝爾（Elaine Howle）29日在給州長與議會的信中指出，辦公室已經對34項檢舉案件展開調查，並就89項案件提示相關單位。信中表示，已經確定為不當使用的經費達80萬元，另外如果州政府不採取行動，還有數百萬經費可能遭到濫用。

針對2020年上半年的審計報告，列舉了九件事證確鑿的指控，包括加州退伍軍人事務局兩位官員不當核准十項緊急合約，不經招標程序就動用62.8萬經費。其中最過分的是，動用18.7萬元為管理人員修繕房舍。

審計報告並未指明，揚特維爾退伍軍人之家（Yountville Veterans Home）翻修案件中，批核與受惠的官員，但退伍軍人事務局已經書面告誡兩名資深官員。

審計報告糾舉的案件包括浪費或不當決策，不當合約與利益衝突，誤用加州資源與違背誠信原則。除了上述案件，加州醫院局還涉嫌為17名心理醫生提供不當退休 補貼，這些補貼原本是為了弭補因為問診可能衍生的身體傷害，但是事實上這些醫生並未實地探視囚犯。報告指出，如果繼續發放，金額可能高達數百萬元。

另外，加州林務防火局的某位調度中心主任也涉及未做利益迴避，將一筆10萬元的案子分包給妻子任職的公司，而且該公司還是由妻子家族所開設。調度中心主任的主管知道此事，卻仍然放縱下屬。