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程愉獲AFI電影節短片獎 「Lonely Blue Night」觀眾票選最佳

記者楊青／洛杉磯報導
核桃市華裔新生代導演程愉（Johnson Cheng）執導作品「Lonely Blue Night」，在AFI電影節中獲得觀眾票選最佳短片獎（Audience Award -Short Film）。這也是他執導的短片第二次獲得美國電影節大獎。（程遠提供）
核桃市華裔新生代導演程愉（Johnson Cheng）執導作品「Lonely Blue Night」，在AFI電影節中獲得觀眾票選最佳短片獎（Audience Award -Short Film）。這也是他執導的短片第二次獲得美國電影節大獎。（程遠提供）

擁有34年歷史的AFI電影節（AFI FEST）2020年度獲獎影片名單揭曉，核桃市華裔新生代導演程愉（Johnson Cheng）執導的作品「Lonely Blue Night」，在全美各地參選的影片中脫穎而出，獲得觀眾票選最佳短片獎（Audience Award -Short Film）。這也是他執導的短片第二次獲得美國電影節大獎。

「Lonely Blue Night」講述一位來自中國的母親，在一次與女兒重聚的晚餐上，發現了將女兒長期留在美國寄宿家庭導致的後果，引發華人家長和教育界對異國寄宿和小留學生問題的思考。此片目前由HBO購下版權，2021年將開始在HBO播放。

獲哥倫比亞大學電影學院碩士學位的程愉，2017年曾以3000元製作的精彩短片，在棕櫚泉第23屆國際短片電影節(Palm Springs International Short Fest)4200多部影片激烈競爭中，勇奪最佳短片導演獎。

核桃市華裔新生代導演程愉（Johnson Cheng）執導的作品「Lonely ...
核桃市華裔新生代導演程愉（Johnson Cheng）執導的作品「Lonely Blue Night」，在AFI電影節中獲得觀眾票選最佳短片獎（Audience Award -Short Film），該片目前由HBO購下版權並將播出。（程遠提供）

時年27歲的程愉首次執導電影短片，短短11分鐘的「鐵手(Iron Hands)」講述一位12歲華人舉重女孩，在高手如林的比賽中為夢想奮鬥的故事。該片也是那次電影節中唯一由在校學生製作的獲獎影片。

「我從小生活在國外，但對中國文化相當熟悉，也喜歡中國文化和風土人情」，程愉表示，七歲就開始無人陪伴坐飛機回中國，記不清有多少暑假和寒假在中國度過，對北京奧運會更是印象深刻。2016年，程愉再次前往北京，走訪很多舉重訓練體育館、訓練場和體育學校，「當中我發現，很多孩子是從外地來到北京，為自己的夢想付出難以想像的艱苦訓練」，每天重複著單調卻充滿希望的訓練，但每個人心裡卻充滿夢想。

程愉表示，他最喜歡與人打交道，用故事和電影的方式講述人們的生活和內心世界，很有樂趣。他雖然生長在美國，但始終感受到華人的血脈，他相信他的美國經歷，加上華人的文化和背景，講出來的故事，會不一樣，美國需要更多人來講述華人和亞裔的故事。事實上，程愉本可以繼承家庭生意，或向洛杉磯僑界知名人士的父親程遠伸手，但他表示，自力更生做自己喜歡的事情，才是他的理想。

2020亞美電影節今年也採用線上形式頒發觀衆獎和評委獎。獲得今年觀衆獎最佳敘述類影片的是，Tomm Moore導演的「Wolfwalkers」；Hao Wu導演、記錄中國新冠疫情的「76 Days」，獲得最佳紀錄片獎。

核桃市華裔新生代導演程愉（Johnson Cheng）執導作品「Lonely ...
核桃市華裔新生代導演程愉（Johnson Cheng）執導作品「Lonely Blue Night」，在AFI電影節中獲得觀眾票選最佳短片獎（Audience Award -Short Film），該片目前由HBO購下版權並將播出。（程遠提供）

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