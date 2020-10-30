我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

米其林推薦加州25家餐廳 江南春上榜

記者張宏／綜合報導
阿罕布拉市的華人餐廳江南春入選米其林推薦餐廳。（江南春網站圖）
阿罕布拉市的華人餐廳江南春入選米其林推薦餐廳。（江南春網站圖）

因為加州新冠疫情肆虐，米其林今年沒有推出加州版的米其林餐廳指南，但在日前舉辦的線上活動推薦了加州25家餐廳，南加州有12家餐廳上榜，包括阿罕布拉市的華資餐廳江南春（Jiang Nan Spring），這家餐廳也是南加唯一一家上榜的中式口味餐廳。

米其林表示，推薦的25家餐廳都是加州餐飲業新星。南加入選餐廳包括洛縣聖蓋博谷的江南春，聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的法式餐廳Pasjoli，和印度餐廳Tumbi，好萊塢 (Hollywood)主打韓式便當的Spoon By H，曼哈頓灘 (Manhattan Beach)的日本餐廳Sushi I-naba，嘉甸那(Gardena)的泰國餐廳Sweet Rice， 洛杉磯市區的巴西餐廳Wood Spoon 。

橙縣入圍餐廳分別是托斯汀(Tustin)的墨西哥餐廳Chaak Kitchen，新港灘(Newport Beach)的主廚餐廳Fable & Spirit。另外， 聖塔芭芭拉 (Santa Barbara)主打批薩的義大利餐廳Bettina，法式餐廳Bell's，以及日本壽司餐廳Sushi/Bar Montecito ，也都入圍米其林推薦餐廳。

加州 南加 入圍

上一則

世界日報線上紅藍卡講座 周六及周日各2場

下一則

紅藍卡講座：佳信健保 非接觸式加入紅藍卡計畫

延伸閱讀

CALMATTERS 2020 大選指南

CALMATTERS 2020 大選指南
德州加州鬧鬼最兇 照片看起來就陰森

德州加州鬧鬼最兇 照片看起來就陰森
米其林推薦加州25家餐廳 南加中餐廳「江南春」上榜

米其林推薦加州25家餐廳 南加中餐廳「江南春」上榜
1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例
公平性遭質疑 民眾憂選後暴亂

公平性遭質疑 民眾憂選後暴亂
推22號提案 Uber加碼375萬共捐6100萬

推22號提案 Uber加碼375萬共捐6100萬

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46
爾灣半山豪宅區如今已空無一人。（記者陳開、王若然／攝影）

世說新聞／山火避難所竟有牛排吃！火場半山豪宅如今啥樣？

2020-10-28 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕

來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕
1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例