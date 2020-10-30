向抗疫英雄致敬 華埠服務中心49周年慶獲贈20萬

洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群感謝各方多年來對中心的大力支持。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯華埠 服務中心29日舉辦成立49周年視訊籌款暨頒獎典禮，向抗疫前線英雄致敬，同時向多年來鼎力支持華埠服務中心工作的愛心企業和人士頒獎感謝。來自聯邦、加州 、洛杉磯縣的民選官員、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、華洋企業以及南加州十數個僑團代表等百餘人參加慶會，當天最大的單項捐款是20萬元。

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員周本立、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、羅省中華會館主席廖美華等，參加當天下午的視訊慶會，高度肯定華埠服務中心多年來堅持不懈服務人群的努力和貢獻。趙美心表示，尤其在今年疫情期間，華埠很多民眾失去工作，很多商家被迫關門，華埠服務中心不僅提供病人安全的診治環境，還幫助很多民眾辦理申請紓困救濟和政府貸款手續。正是華埠服務中心全體員工的辛勤和愛心付出，使華埠居民得到很多幫助，走過疫情難關。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，對華埠服務中心熱心服務僑民表示感謝。（楊青╱攝影）

包括國泰銀行、美國銀行、協和基金、US銀行、凱撒醫療集團、李氏基金、UMTB等，當天都向華埠服務中心慷慨解囊，捐款支持中心未來一年的服務項目。其中美國銀行當天向該中心捐款20萬，該捐款也是當天最高的單項捐款之一。當天籌款活動也進行籌款幸運大抽獎。

成立於1971年的華埠服務中心，是南加州最具規模的社會服務及社區醫療機構之一，年度預算超過600萬元，資金來自聯邦政府、加州、洛縣、企業、私人基金會及私人捐贈。除洛杉磯華埠總部外，還有洛市分部、阿罕布拉市分部、聖蓋博市分部，目前均可免費協助民眾檢測新冠肺炎病毒。