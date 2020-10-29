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華裔律師杜惠莉疫期親下廚 為員工做羹湯

記者李雪／聖瑪利諾市報導
杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）
杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）

一般公司頂多提供員工零食、飲料，有規模的大公司才可能聘請專業廚師提供員工餐點。但老闆親自下廚做暖心午餐的公司，恐怕是特例。3月疫情開始之後，華裔律師杜惠莉便每天親自下廚，燒午飯給員工吃，也能避免出門就餐，減少員工感染風險。

杜惠莉給員工做飯，緣起於疫情開始後不久，當時律所周邊的餐館大多沒開，若是不提供午飯，員工中午還要出去找東西吃，也不利防疫。而疫情期間不少員工是在家上班，來辦公室上班的員工本來也不多，杜惠莉乾脆決定自己動手做飯。現在她會每個周末買菜，每天晚上做好包好，早上熱好拿到辦公室。為了防疫，員工們也是逐一自取，自己用餐。她笑說她是「老派的人」，認為「請員工吃東西，是老闆的責任」。

杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）
杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）

如今杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館，中式和西式菜餚皆有，脆皮燒肉、藍莓派、滷水鴨、牛肉麵、泰式炒河粉等輪番上陣。原本一直就很愛做菜的她，以前也常會邀請朋友來家裡品嚐手藝。而疫情之後便減少了接觸和串門，不過精湛的廚藝這次也派上用場。她表示年輕人現在大多不太會做飯，自己當初來留學時，周圍完全沒有中餐，留學生們只能買來食譜跟著學，於是才練就好廚藝。

杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）
杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）

杜惠莉表示，如今的年輕人和上一代人不一樣，她見過有年輕人去面試幾十家公司，在考慮去哪家公司有什麼優惠時，會考慮哪家東西比較好吃。例如她得知兒子的一位朋友，最終選擇去某家科技公司，正是因為該公司請來米其林廚師做菜。而她去兒子的公司參觀時，也見到其中央廚房裡應有盡有的零食、飲料。「真的是因為看見小孩子，為了吃飯而選擇去哪裡上班」，而她的公司小，不可能請大廚，於是自己做。

親自下廚除了給員工帶來暖心午餐以外，也能更加衛生健康。杜惠莉表示，由於疫情期間許多好吃的餐廳都沒開，也沒有了聚餐、應酬，大多都在家吃。自做菜會控制少放油比較健康，沒有做額外的減肥努力，到現在居然輕鬆瘦了20磅。她表示以前不吃米飯、麵包等澱粉因為怕胖，但現在卻都可以吃了。

杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）
杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）
疫情後杜惠莉每日親自下廚給員工做菜。（杜惠莉提供）
疫情後杜惠莉每日親自下廚給員工做菜。（杜惠莉提供）
為了防疫，員工們也是逐一自取，自己用餐。（杜惠莉提供）
為了防疫，員工們也是逐一自取，自己用餐。（杜惠莉提供）
杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）
杜惠莉律所的午餐食譜相當豐富，菜色也不輸餐館。（杜惠莉提供）

疫情 食譜 防疫

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