「一千萬個口罩 一千萬個愛心」台僑愛心捐口罩 僑委會將獎勵

「一千萬個口罩 一千萬個愛心」活動由行政院政務顧問楊信、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長汪俊宇共同發起。（洛僑中心）

因應新冠肺炎疫情 ，世界台灣 商會聯合總會名譽總會長暨行政院政務顧問楊信、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長汪俊宇，共同發起「一千萬個口罩 一千萬個愛心」活動，捐贈北美各地警、消、老人及弱勢等團體對抗肺炎疫情，發揮台美人大愛精神，對提升台灣的國際形象 (Taiwan Can Help)助益甚宏。

該活動集結共108人的愛心捐款。楊信表示，已接獲僑委會通知將對所有的捐款人，依照「僑民熱心公益自動捐獻獎勵作業要點」規定核予獎勵。他已請僑委會近期將獎牌、獎狀及感謝函等送到各捐款人所在地的外館轉送，肯定及感謝大家對活動的支持與協助。

該活動在疫情蔓延時，即時保障了許多第一線工作人員及弱勢長者的健康，象徵海外台商飲水思源的無私奉獻，樹立典範。楊信長期以來對於社會慈善公益、僑社青年創業等事務，均主動投入與關注，協助台灣推動公眾外交的成就有目共睹。

「一千萬個口罩 一千萬個愛心」所募集的善款，透過僑委會及政府相關部會，通力協助採購台灣優質醫療口罩。由北美洲台灣商會聯合總會所屬各地區商會做為窗口捐贈口罩。