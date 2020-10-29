被加州府分配建2064套平價房 南巴市府上訴

根據加州 政府的一項計畫，在2021年開始的八年內，各市區都被分配必須計畫增加的住房數量。該計畫上月敲定後，預計將迎來各市上訴。南巴沙迪那市（South Pasadena）近日就率先提出上訴。

加州為了解決住房短缺危機，推出「區域住房需求分配」（Regional Housing Need Allocation，簡稱RHNA），強制所有城市規畫建設一定比例的平價屋。南加 地區各市責任分配，由南加州政府協會（SCAG）決定。州住房和社區發展部（SCD）責成SCAG在其六縣轄區的政府機構成員中總共分配134萬套住房。

根據該協會9月訂下的最新計畫，南巴市官員表示該市被分配到2064套住房，比上一個八年周期規定的數字高出3173％，顯然不現實。

周圍多市的責任也不輕鬆，阿罕布拉 市被要求增加6810套，增加356％，而一向小而美的聖瑪利諾市竟也被告知要增加398套住房，比上一個週期的計畫增加19800％。

南巴市議會本周對此提出上訴，該市計畫和經濟發展經理Margaret Lin表示，上訴要求應該修改南巴市的住房目標，改為「一個更加可行和可實現的目標」。

該市還提出，分配方法中使用的數據可能不正確，比如計算各市分配時，將南巴市大部分地區歸類為所謂的「高質量公交區域」內，且沒有考慮到現有的基礎設施和地形。此外SCAG也未能考慮當地對城市學校和基礎設施的吸收能力，能否承擔如此大量的新住房單位。