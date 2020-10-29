洛杉磯上街慶功民眾 費若：需隔離14天

洛杉磯道奇隊獲世界大賽冠軍，熱情球迷慶祝引發暴動。洛縣公共衛生局局長費若呼籲參與暴動人士，居家隔離14天並觀察是否有染疫症狀。（美聯社）

洛杉磯道奇 隊獲世界大賽冠軍，眾多熱情球迷27日晚舉辦慶祝活動，不幸演變成集會暴動，許多店鋪遭塗鴉，還有商鋪的展示櫥窗遭砸碎。洛縣 公共衛生局局長費若，28日表示擔憂暴動影響抗疫之路，呼籲參與暴動的人士居家隔離14天，觀察是否有染疫症狀。

費若提醒，疫情 期間不提倡任何集會活動，也盡量不要與非同居人士有近距離接觸。即便是再無害的小型聚會，也都有染上新冠病毒的風險。她拿過去的案例舉例說，有人在日前出席一場65人的小型婚禮，幾天後出現新冠症狀，造成多人染疫，至少七人因染疫死亡。這起例子為真實案例，呼籲大眾不要拿生命開玩笑。

提到洛縣疫情，費若表示，洛縣在10月初，平均每日新增940名感染者，經過近一個月，數字不下降反而上升，現在平均每日新增1200名感染者。此外，洛縣平均七日確診率走高，從10月初3.1%上升至3.4%。好消息是，洛縣住院人數沒有出現明顯上升現象，主要是因為多數的確診染疫族群是青壯年人口。

洛縣許多餐廳提供戶外用餐空間，費若提醒大眾在戶外用餐其實有風險。她表示，戶外用餐或戶外酒吧，增加了與非同居人士接觸的時長，尤其多數人在用餐時不配戴口罩，都是增加染疫風險的原因。