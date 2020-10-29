加州判死刑也要種族配額？

大選年無奇不有。加州 州長紐森26日聯同六位前任、現任地區檢察長開記者會，指加州有色人種被判死刑的比例偏高；還列舉數據說，2012年以來，洛杉磯被判死刑的23人中，有22人是有色人種，顯示死刑制度中有種族主義，必須導正。言下之意，似乎死刑也應符合種族配額，才算公平。

保障人權，毋枉毋縱，相信多數人都贊成。但完全靠統計資料，就「宣判」加州死刑判決受種族主義影響，實在過分草率，流於「左棍邏輯」，讓人感慨，有些自由派或左派的頭腦是否被「政治正確」燒壞了？

很簡單的道理，犯重罪的人才會被判處死刑，而要不要犯重罪，取決於罪犯本身，而不是用膚色、種族來斷定。如果某族裔犯罪率偏高，殺人等重罪「依法」被陪審團認定有罪， 法官量刑也依法條判處死刑，本身應是就事論法，在「色盲」下作死刑判決。無論哪種膚色和種族，來一個、判一個，無關種族膚色，除非這個族裔犯重罪者比較多。

但民主黨一些公職人員似乎非常強調譁眾取寵，表現「進步」和維護人權，可爭取選票，正是極左思維的盲點。硬是從統計資料中，尋找被判死刑者的族裔，然後作統計，發現某族裔判死比例竟然比較高，就「假定」其中一定涉及種族歧視 ，因為判死刑者和族裔「不成比例」。

這種邏輯真讓人不禁再驚叫「我的天啊，又來了！」加州實施各種「種族配額」制，包括民主黨推出州憲修正SCA-5提案，想推翻209提案，讓加大系統今後入學採種族配額制，造成華裔 子弟入學要比其他族裔有更高的SAT成績、課外活動和領導特質表現，變相歧視華裔，引發華裔社區普遍反感和反對。

其他很多方面，民主黨也強調種族配額，齊頭式平等，現在連死刑難道都要種族配額，必須符合族裔比例，否則就是歧視？

淺顯的道理是，有犯罪才有被逮捕、判刑，如果白人、華裔或日裔、韓裔犯罪率較低，而非裔、西裔犯罪率相對較高，他們犯重罪者被判死刑者自然比較多，和種族歧視有多大關係？證據在哪裡？

加州還有死刑，但已多年未執行。死刑犯關在獄中靠納稅人「供養」。前舊金山檢察長賈斯康(George Gascon)說，估計每名處死囚犯要花3億元。不知是指長期關在牢中的納稅人花費，抑或處死刑本身就要花3億？從一般常識衡量，3億元的估計無論從那個方向看都太誇張，不易讓人信服。

很多人認為，除了上帝，沒有人有權利對其他人執行死刑。換言之，就算連續殺人放火、無惡不作，也不能判死刑；死刑是報復主義，要不要有死刑，見仁見智，很有爭議。但把死刑和族裔聯想，難道某個族裔就是殺人放火、十惡不赦，也應該少判死刑，以符合族裔比例，這是天大的笑話。

歐美國家如今廢除死刑成潮流，加州如推動廢死刑也就罷了，但絕多數好人失去保護，所以死刑爭議猶在。官方不從這裡著手，反而從死刑犯族裔和人口結構不符比例，荒謬無比。所謂政治正確和「進步」，讓很多華裔嗤之以鼻。