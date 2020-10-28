研究：加州80%打零工者 疫情下掙扎求生

最新報告顯示，每五名加州打零工者，有四人在新冠肺炎疫情下，難以支付生活費用。（CBS電視台）

加州 每五名自由零工業者中，有四人在新冠肺炎疫情下掙扎求生。據洛杉磯加大 校勞工 中心發布的報告顯示，八成打零工者，「無法負擔家庭開支」。

CBS電視台報導，在接受調查的302人中，有76%表示，打零工是主要收入來源。49%受訪者說，疫情3月中首次爆發後，他們被迫停止工作。那些繼續工作者，有七成表示工作時間減少。與此同時，有48%受訪者說，他們公司並未提供個人防護設備。

該報告合著者、洛杉磯加大勞工研究中心（UCLA Labor Center）研究員Brian Justie表示，「儘管大型科技業可能相反，但我們很久以來便知道，打零工對勞工是不穩定且不可持續的，這項研究清楚表明，在危急時刻，零工工人相當脆弱，這些公司依賴這些零工者，但對他們的保護卻不足夠。」

此報告是與西部聯合醫療人員聯合工會（Service Employees International Union-United Healthcare Workers West）共同發起，就在加州選民是否決定在11月大選，支持第22號提案的時間點。該提案將使Lyft和Uber等網約司機定義為獨立承包商。

加州立法機構於2019年9月通過AB 5法案，要求Uber和Lyft等公司，將合同工視為僱員而不是獨立承包商，替勞工提供最低公司、加班費和失業保險在內的福利。

第22號提案規定，網約司機將被定義為獨立承包商，但會獲得替代利益，包括保證最低工資、醫療補助，這都取決於他們工作多久的時間，且要求對司機進行背景調查。該提案的最新民調顯示，正反雙方比例相當接近。