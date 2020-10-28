有欠稅前科 洛市撤開發商補助

曾經積欠市府稅款的開發商，能否再獲得市府的開發案稅務優惠補貼？按照洛杉磯 市檢察長富爾（Mike Feuer）的說法，「就算你臉皮夠厚，也不應該再拿政府的好處」。

洛杉磯時報報導，在與檢察長富爾回溯韓國城由李里歐（Leo Y. Lee，譯音）經營旅館 ，過去欠稅歷史與法律糾紛後，洛杉磯市議員魏森（Herb Wesson）等，撤回對其新事業提出的財務補助計畫。洛市議會並推翻先前的許可，以12：0表決通過撤回對該旅館的補助。

九年前一法官發現韓國城一家經營不善的旅館，未能支付地方稅，裁定該旅館欠洛杉磯市近350萬元。從金融危機中解脫後，市府官員希望取回部分欠款。最後市議會於2012年與旅館擁有者李里歐達成法律和解，李里歐支付265萬元賠償金給市府，比當年欠稅的金額還少。

市議會成員今年初再次與李里歐接觸，這次是考慮對其新事業提供財務支援，協助其計畫在韓國城另一地區，興建21層，192間客房的凱悅（Hyatt)旅館。

然而，富爾反對此計畫，他告訴洛杉磯時報：「我認為開發商試著避免支付該欠的數百萬元稅款，但卻反過來向納稅人要求補貼，臉皮實在夠厚。」

曾在2012年擔任該旅館開發商的破產 律師Victor Sahn說，李里歐是2008年經濟衰退期間，不堪重負的眾多企業之一，損失數百萬元。該公司於2011年申請破產，在李里歐成功出售該物業後，便用所得款項償還債務。

去年，魏森與Price首先提出替李里歐計畫興建的21層旅館，提供財務幫助的想法。兩人簽署動議，要求該市政策分析師，確定是否應允許對李的公司，保留其旅館計畫所產生的部分稅款。

魏森曾指出，李的旅館可替三哩之外的洛市會展中心（Convention Center）提供更多住房。市議會並於今年2月對此案進行分析，並透過一家諮詢公司進行審查。

據悉，自2016年6月以來，李里歐夫婦與其業務夥伴，已向當時市議員候選人捐贈至少6萬7400元，支付其競選活動，他並向支持Price競選的Progressive Growth PAC組織捐款2萬5000元。根據捐款紀錄，李氏夫婦、他的公司與商業夥伴，向目前競選的縣政委員的魏森，提供至少1萬5000元競選經費。