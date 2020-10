強制撤離住旅館 保險公司支付

通常房屋火險包含了在強制撤離期間住旅館的費用。(業者提供)

橙縣山火 蔓延導致數萬人被強制撤離,可能很多人不知道自己的房屋火險裡包含了住旅館 的費用,且不管是50萬還是300萬元的房子,保險 包含的旅館費用都綽綽有餘,民眾通常可住七天到14天。

因為橙縣山火大量民眾撤離,有些人投靠親友,有些人選擇住在旅館。保險公司業者張國興因此陸續接到不少諮詢電話,詢問保險是否覆蓋居住旅館的費用,以及是否要付自付額等問題。張國興表示,首先民眾如果被政府要求強制撤離,第一個動作就是和保險公司聯繫,協商選擇旅館的事宜。通常保險公司如果同意民眾去住旅館,旅館費用是不算在自付額裡。當然房屋價值不同,理賠金額也會不同,但不管是50萬還是300萬元的房子,保險支付的旅館費用都綽綽有餘。

他說,通常保險公司選擇的旅館是按照地點方便和價格合理兩個標準,旅館價位一般都是正常價位,100多元上下,同時也會根據家裡人口,以合理為原則。如果人口眾多,且有寵物,可能短租一棟房子或許比住酒店更合理。但是如果民眾選擇住在親朋家,沒有付旅館費用,那就無法申請保險公司理賠。居住時長一般是七天到14天,如需要住更長時間需要事先和保險公司確認。

張國興表示,通常房屋火險基本上都包含了這項福利,但如果買的只是像Fair Access to Insurance Requirements(FAIR)Plan這樣的保險,沒有買包含房屋裡面物品和私人財物的保險,則無法使用Loss Of Use福利。因為Loss Of Use特指房屋損害或維修,導致投保人無法住在屋內,額外發生的住宿飲食等生活開銷,保險公司就會理賠。另外如果政府沒有要求強制撤離,是投保人想離開,那保險公司未必會受理旅館賬單。

保險業者林大衛表示,只要是政府通知撤離,他受理的案例90%的保險公司都沒有要求投保人付自付額。 如果附近找不到旅館,要去住更遠,保險公司也同意。同時保險公司沒有設定旅館費用,曾有客人撤離住旅館兩晚花費3000元,原因是未成年小孩自己住,投保人的爸爸因為身體健康問題,需要吸氧氣,也要自己住,因此一家人一個晚上住了三個房間,兩個晚上就付了六個房間的房價,加上吃飯費用,因此3000元開銷能合理解釋,最後保險公司也支付理賠了。