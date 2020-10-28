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強制撤離住旅館 保險公司支付

記者張宏／洛杉磯報導
通常房屋火險包含了在強制撤離期間住旅館的費用。（業者提供）
通常房屋火險包含了在強制撤離期間住旅館的費用。（業者提供）

橙縣山火蔓延導致數萬人被強制撤離，可能很多人不知道自己的房屋火險裡包含了住旅館的費用，且不管是50萬還是300萬元的房子，保險包含的旅館費用都綽綽有餘，民眾通常可住七天到14天。

因為橙縣山火大量民眾撤離，有些人投靠親友，有些人選擇住在旅館。保險公司業者張國興因此陸續接到不少諮詢電話，詢問保險是否覆蓋居住旅館的費用，以及是否要付自付額等問題。張國興表示，首先民眾如果被政府要求強制撤離，第一個動作就是和保險公司聯繫，協商選擇旅館的事宜。通常保險公司如果同意民眾去住旅館，旅館費用是不算在自付額裡。當然房屋價值不同，理賠金額也會不同，但不管是50萬還是300萬元的房子，保險支付的旅館費用都綽綽有餘。

他說，通常保險公司選擇的旅館是按照地點方便和價格合理兩個標準，旅館價位一般都是正常價位，100多元上下，同時也會根據家裡人口，以合理為原則。如果人口眾多，且有寵物，可能短租一棟房子或許比住酒店更合理。但是如果民眾選擇住在親朋家，沒有付旅館費用，那就無法申請保險公司理賠。居住時長一般是七天到14天，如需要住更長時間需要事先和保險公司確認。

張國興表示，通常房屋火險基本上都包含了這項福利，但如果買的只是像Fair Access to Insurance Requirements（FAIR）Plan這樣的保險，沒有買包含房屋裡面物品和私人財物的保險，則無法使用Loss Of Use福利。因為Loss Of Use特指房屋損害或維修，導致投保人無法住在屋內，額外發生的住宿飲食等生活開銷，保險公司就會理賠。另外如果政府沒有要求強制撤離，是投保人想離開，那保險公司未必會受理旅館賬單。

保險業者林大衛表示，只要是政府通知撤離，他受理的案例90%的保險公司都沒有要求投保人付自付額。 如果附近找不到旅館，要去住更遠，保險公司也同意。同時保險公司沒有設定旅館費用，曾有客人撤離住旅館兩晚花費3000元，原因是未成年小孩自己住，投保人的爸爸因為身體健康問題，需要吸氧氣，也要自己住，因此一家人一個晚上住了三個房間，兩個晚上就付了六個房間的房價，加上吃飯費用，因此3000元開銷能合理解釋，最後保險公司也支付理賠了。

保險 旅館 山火

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