橙縣爾灣 （Irvine）日前受絲薇拉都山火 （Silverado Fire）影響，逾9萬名居民被要求強制撤離，同時市府啟動所有的避難中心，位於Bommer Canyon、Quail Hill和Shady Canyon的戶外健行步道也全部關閉，爾灣聯合學區 和托斯汀聯合學區27日停課，家長可查詢郵件、簡訊或上網查看更新訊息。

截至當天下午4時，絲薇拉都山火受災面積已達1萬1200英畝，僅控制5%火勢，至少750名消防員參與滅火，同時還有7萬6000戶被強制撤離。

26日山火首日天氣狀況惡劣，大風助長火勢，消防飛機也很難在高空作業。不過經過一夜後風勢有所緩和，27日早5時消防飛機加入滅火行列。但針對居民的強制撤離令仍未解除，民眾需隨時留意最新狀況。

市長施雅（Christina Shea）表示，爾灣市數個高中及社區中心開放為避難所，接待被撤離的居民及他們的寵物，民眾需留意社區中心向公眾開放接待的時間從早6時開始。教堂The Village Church of OC也在協助撤離居民，地址：77 Post，Irvine。

撤離居民如需醫療協助，可致電：949-529-4774。